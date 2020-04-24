Песков прокомментировал прогнозы об исчерпании ФНБ при низких ценах на нефть

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в текущей экономической ситуации сложно делать прогнозы о возможном исчерпании фонда национального благосостояния (ФНБ) при нынешних ценах на нефть. По его словам, такие прогнозы нужно «воспринимать с большим допуском». «Существуют такие расчеты, существуют иные расчеты – два года, четыре года, шесть лет... Сейчас очень сложно делать прогнозы, и этим объясняется иногда диаметральная противоположность озвучиваемых прогнозов и их несовпадение», – отметил представитель Кремля.