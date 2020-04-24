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Песков прокомментировал прогнозы об исчерпании ФНБ при низких ценах на нефть

Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в текущей экономической ситуации сложно делать прогнозы о возможном исчерпании фонда национального благосостояния (ФНБ) при нынешних ценах на нефть. По его словам, такие прогнозы нужно «воспринимать с большим допуском». «Существуют такие расчеты, существуют иные расчеты – два года, четыре года, шесть лет... Сейчас очень сложно делать прогнозы, и этим объясняется иногда диаметральная противоположность озвучиваемых прогнозов и их несовпадение», – отметил представитель Кремля.

По его словам, собственные расчеты на эту тему есть у профильных ведомств. По мнению Пескова, в текущей экономической ситуации невозможно долгосрочное планирование.

Ранее Deutsche Bank выпустил обзор, в котором говорилось, что средств ФНБ для замещения выпадающих доходов федерального бюджета хватит только на два года, если цена нефти Urals будет на уровне $15 за баррель.

Ранее по теме: Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных