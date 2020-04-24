Набиуллина оценила эффект антикризисных мер поддержки в 2% ВВП

Меры поддержки экономики, по рабочей оценке ЦБ, дают эффект в 2% ВВП, без них падение ВВП было бы более глубоким, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 24 апреля. Речь идет о влиянии именно объявленных мер правительства и ЦБ и именно оно заложено в новый среднесрочный макропрогноз Центробанка. По нему, российская экономика упадет на 4-6% в 2020 г. По словам Набиуллиной, самое сильное падение ожидается во II квартале, оно может достигать 8% ВВП.