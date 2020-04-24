Набиуллина оценила эффект антикризисных мер поддержки в 2% ВВП
Меры поддержки экономики, по рабочей оценке ЦБ, дают эффект в 2% ВВП, без них падение ВВП было бы более глубоким, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 24 апреля. Речь идет о влиянии именно объявленных мер правительства и ЦБ и именно оно заложено в новый среднесрочный макропрогноз Центробанка. По нему, российская экономика упадет на 4-6% в 2020 г. По словам Набиуллиной, самое сильное падение ожидается во II квартале, оно может достигать 8% ВВП.
По мере расширения мер поддержки Центробанк готов корректировать макропрогноз, отметила Набиуллина.
В середне апреля общий объем антикризисной поддержки оценивал министр финансов Антон Силуанов. По его оценкам, общий объем фискальной поддержки составляет 6,5% ВВП, в нем учтены траты из ФНБ на компенсацию нефтегазовых доходов и расходы по сдерживанию эпидемии коронавирус в России. Борьба с эпидемией стоит бюджету около 2,8% ВВП, оценивал Силуанов. Прямая денежная поддержка экономики без учета налоговых отсрочек и госгарантий не превышает 0,3% ВВП, оценивала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Ресурсов для поддержки экономики у российских властей не так много, писали эксперты РАНХиГС. В зависимости от развития кризиса дефицит федерального бюджета может составить от 3,8 до 7,2% ВВП. При сохранении всех запланированных расходов, в том числе на нацпроекты, ситуация с бюджетом даже без учета дополнительных мер поддержки тяжелая. Потратить на помощь бизнесу и населению чиновники могут максимум около 4% ВВП, предупреждали эксперты института.