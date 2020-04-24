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Набиуллина оценила эффект антикризисных мер поддержки в 2% ВВП

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Меры поддержки экономики, по рабочей оценке ЦБ, дают эффект в 2% ВВП, без них падение ВВП было бы более глубоким, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 24 апреля. Речь идет о влиянии именно объявленных мер правительства и ЦБ и именно оно заложено в новый среднесрочный макропрогноз Центробанка. По нему, российская экономика упадет на 4-6% в 2020 г. По словам Набиуллиной, самое сильное падение ожидается во II квартале, оно может достигать 8% ВВП. 

По мере расширения мер поддержки Центробанк готов корректировать макропрогноз, отметила Набиуллина. 

В середне апреля общий объем антикризисной поддержки оценивал министр финансов Антон Силуанов. По его оценкам, общий объем фискальной поддержки составляет 6,5% ВВП, в нем учтены траты из ФНБ на компенсацию нефтегазовых доходов и расходы по сдерживанию эпидемии коронавирус в России. Борьба с эпидемией стоит бюджету около 2,8% ВВП, оценивал Силуанов. Прямая денежная поддержка экономики без учета налоговых отсрочек и госгарантий не превышает 0,3% ВВП, оценивала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Ресурсов для поддержки экономики у российских властей не так много, писали эксперты РАНХиГС. В зависимости от развития кризиса дефицит федерального бюджета может составить от 3,8 до 7,2% ВВП. При сохранении всех запланированных расходов, в том числе на нацпроекты, ситуация с бюджетом даже без учета дополнительных мер поддержки тяжелая. Потратить на помощь бизнесу и населению чиновники могут максимум около 4% ВВП, предупреждали эксперты института.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных