Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра

Путин заметил, что то, что произошло с Мишустиным, может произойти с каждым. Также он выразил надежду, что Мишустин во время болезни будет принимать участие в выработке решений для поддержки экономики и граждан. По данным на 30 апреля, в России коронавирус нашли уже у 106 498 человек, 1073 человека умерли. Больше всего случаев заболевания – в Москве: 53 739 человека, умерли 611 человек.