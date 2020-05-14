Заявки на пособия по безработице подали менее 3 млн американцев

Некоторые штаты стали смягчать карантинные меры. Ограничения для бизнеса уже снимают, например, Техас, Индиана, Юта. В Калифорнии режим изоляции был продлен до конца мая, хотя губернатор разрешил властям округов начинать открывать производства, возобновлять работу складов и бизнесов, связанных с логистикой. Власти округа Аламеда на прошлой неделе еще не дали такого разрешения, но гендиректор Tesla Илон Маск бросил им вызов, заявив, что расположенный в округе завод компании все равно начнет работать на этой неделе. Он сам будет на производстве, и если власти захотят кого-то арестовать, «пусть это буду я», написал Маск в Twitter.