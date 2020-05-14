Заявки на пособия по безработице подали менее 3 млн американцев
За неделю по 9 мая 2,981 млн американцев подали заявки на получение пособия по безработице, сообщило министерство труда США. Неделей ранее их было 3,176 млн.
Таким образом, за последние восемь недель за пособиями обратились 36,5 млн человек.
Рекордной стала неделя по 28 марта, когда было подано 6,867 млн заявок. С тех пор их число еженедельно уменьшалось.
«Цифры все еще очень высоки, но они снижаются каждую неделю, и я не вижу причин, по которым это снижение не может продолжиться, – сказала The Wall Street Journal Кейт Холл, которая была главным экономистом в комитете экономических советников при президенте Джордже Буше. – Работодатели, скорее всего, скоро начнут звать людей обратно, но пока что они выжидают».
Некоторые штаты стали смягчать карантинные меры. Ограничения для бизнеса уже снимают, например, Техас, Индиана, Юта. В Калифорнии режим изоляции был продлен до конца мая, хотя губернатор разрешил властям округов начинать открывать производства, возобновлять работу складов и бизнесов, связанных с логистикой. Власти округа Аламеда на прошлой неделе еще не дали такого разрешения, но гендиректор Tesla Илон Маск бросил им вызов, заявив, что расположенный в округе завод компании все равно начнет работать на этой неделе. Он сам будет на производстве, и если власти захотят кого-то арестовать, «пусть это буду я», написал Маск в Twitter.
В выходные Tesla представила на 38 страницах список мер, которые должны защитить работников, и власти округа пошли компании навстречу. Во вторник вечером они разрешили возобновить работу на заводе, где трудятся 10 000 человек, предупредив, что будут проверять соблюдение мер безопасности вместе с полицией.