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Экономика / Менеджмент

Заявки на пособия по безработице подали менее 3 млн американцев

Ведомости

За неделю по 9 мая 2,981 млн американцев подали заявки на получение пособия по безработице, сообщило министерство труда США. Неделей ранее их было 3,176 млн.

Таким образом, за последние восемь недель за пособиями обратились 36,5 млн человек.

Рекордной стала неделя по 28 марта, когда было подано 6,867 млн заявок. С тех пор их число еженедельно уменьшалось.

«Цифры все еще очень высоки, но они снижаются каждую неделю, и я не вижу причин, по которым это снижение не может продолжиться, – сказала The Wall Street Journal Кейт Холл, которая была главным экономистом в комитете экономических советников при президенте Джордже Буше. – Работодатели, скорее всего, скоро начнут звать людей обратно, но пока что они выжидают».

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Некоторые штаты стали смягчать карантинные меры. Ограничения для бизнеса уже снимают, например, Техас, Индиана, Юта. В Калифорнии режим изоляции был продлен до конца мая, хотя губернатор разрешил властям округов начинать открывать производства, возобновлять работу складов и бизнесов, связанных с логистикой. Власти округа Аламеда на прошлой неделе еще не дали такого разрешения, но гендиректор Tesla Илон Маск бросил им вызов, заявив, что расположенный в округе завод компании все равно начнет работать на этой неделе. Он сам будет на производстве, и если власти захотят кого-то арестовать, «пусть это буду я», написал Маск в Twitter.

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В выходные Tesla представила на 38 страницах список мер, которые должны защитить работников, и власти округа пошли компании навстречу. Во вторник вечером они разрешили возобновить работу на заводе, где трудятся 10 000 человек, предупредив, что будут проверять соблюдение мер безопасности вместе с полицией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных