Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

В конце июня Минэкономразвития улучшило макроэкономический прогноз на 2020 г.: теперь оно ждет меньшего спада экономики, больших цен на нефть и инфляцию ниже 4%. Этот прогноз в целом не выбивается из числа других – официальных и экспертных. Министр финансов Антон Силуанов также оценивал спад в 5% ВВП в этом году, ЦБ – на 4–6% при возврате экономики к докризисному уровню в 2022 г.