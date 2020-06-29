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Эксперты ВШЭ подсчитали, сколько жизней спасла самоизоляция в России

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Эксперты Высшей школы экономики подсчитали, жизни скольких россиян были спасены благодаря введенным властями мерам по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Речь идет приблизительно о 80 000 человек, говорится в исследовании НИУ ВШЭ.

«Спасенные жизни – это и результат регулирующих мер властей, и ответственного поведения граждан. Невозможно надежным образом разделить эти эффекты», – считает один из авторов исследования — проректор НИУ ВШЭ Андрей Жулин.

Подсчеты ученых основаны на статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также данных эпидемиологов за последние пять месяцев наблюдений. Для расчетов использовались как сложные эпидемиологические модели, как и более простые подходы.

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Ученые просчитали число возможных заражений и смертей с марта по 24 июня и сопоставили результаты этих расчетов между собой и с реальным числом заболевших и скончавшихся от COVID-19. Первая модель показала, что если бы россияне не выполняли меры предосторожности, а власти не вводили ограничений, то в России от осложнений, вызванных COVID-19, умерло бы на 3,8 млн человек больше. В соответствии со второй, более реалистичной моделью, благодаря соблюдению режима самоизоляции и предпринятым в стране мерам было спасено от 80 000 до 84 000 жизней. В исследовании говорится, что расчеты предварительны, так как пандемия еще не завершилась.

По данным оперативного штаба, в России выявлено более 640 000 случаев заболевания COVID-19, около 403 000 человек выздоровели, более 9000 заразившихся скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных