Эксперты ВШЭ подсчитали, сколько жизней спасла самоизоляция в России
Эксперты Высшей школы экономики подсчитали, жизни скольких россиян были спасены благодаря введенным властями мерам по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Речь идет приблизительно о 80 000 человек, говорится в исследовании НИУ ВШЭ.
«Спасенные жизни – это и результат регулирующих мер властей, и ответственного поведения граждан. Невозможно надежным образом разделить эти эффекты», – считает один из авторов исследования — проректор НИУ ВШЭ Андрей Жулин.
Подсчеты ученых основаны на статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также данных эпидемиологов за последние пять месяцев наблюдений. Для расчетов использовались как сложные эпидемиологические модели, как и более простые подходы.
Ученые просчитали число возможных заражений и смертей с марта по 24 июня и сопоставили результаты этих расчетов между собой и с реальным числом заболевших и скончавшихся от COVID-19. Первая модель показала, что если бы россияне не выполняли меры предосторожности, а власти не вводили ограничений, то в России от осложнений, вызванных COVID-19, умерло бы на 3,8 млн человек больше. В соответствии со второй, более реалистичной моделью, благодаря соблюдению режима самоизоляции и предпринятым в стране мерам было спасено от 80 000 до 84 000 жизней. В исследовании говорится, что расчеты предварительны, так как пандемия еще не завершилась.
По данным оперативного штаба, в России выявлено более 640 000 случаев заболевания COVID-19, около 403 000 человек выздоровели, более 9000 заразившихся скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.