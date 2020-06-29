Эксперты ВШЭ подсчитали, сколько жизней спасла самоизоляция в России

Ученые просчитали число возможных заражений и смертей с марта по 24 июня и сопоставили результаты этих расчетов между собой и с реальным числом заболевших и скончавшихся от COVID-19. Первая модель показала, что если бы россияне не выполняли меры предосторожности, а власти не вводили ограничений, то в России от осложнений, вызванных COVID-19, умерло бы на 3,8 млн человек больше. В соответствии со второй, более реалистичной моделью, благодаря соблюдению режима самоизоляции и предпринятым в стране мерам было спасено от 80 000 до 84 000 жизней. В исследовании говорится, что расчеты предварительны, так как пандемия еще не завершилась.