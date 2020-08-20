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Правительство выделило 3 млрд рублей на переобучение безработных

Ведомости

Правительство выделило почти 3 млрд руб. на переобучение россиян, которые остались без работы из-за распространения коронавируса. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«Оставшиеся без работы из-за коронавируса смогут пройти бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства. На эти цели будет направлено 2,99 млрд рублей»,- говорится в документе.

Из текста распоряжения следует, что более 2,95 млрд руб. от выделенной суммы получит российский союз WorldSkills, который уже разработал программы переобучения, прошедшие экспертизу. Планируется, что переобучение пройдут около 110 000 человек. Остальную часть средств получит Роструд, который создаст общероссийскую базу вакансий на портале «Работа в России», где можно будет подать заявку на получение новой профессии или дополнительного образования.

Ранее по теме: Минтруд сообщил о преодолении кризиса на рынке труда в России

В середине мая вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте числа зарегистрированных безработных в период нерабочих дней на 29% – до 1,66 млн человек. В августе Минтруд сообщил, что численность принятых на работу россиян в июле впервые с начала пандемии превысила численность уволенных. Кризис на российском рынке труда преодолен, констатировали в министерстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных