Правительство выделило 3 млрд рублей на переобучение безработных

Из текста распоряжения следует, что более 2,95 млрд руб. от выделенной суммы получит российский союз WorldSkills, который уже разработал программы переобучения, прошедшие экспертизу. Планируется, что переобучение пройдут около 110 000 человек. Остальную часть средств получит Роструд, который создаст общероссийскую базу вакансий на портале «Работа в России», где можно будет подать заявку на получение новой профессии или дополнительного образования.