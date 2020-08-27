Названы самые довольные своей зарплатой специалисты в России

Положительная тенденция отмечена и среди медработников: теперь 23% из них удовлетворены уровнем собственного дохода против 13% в 2010 г. Среди финансистов доля довольных зарплатой сотрудников за 10 лет увеличилась с 16% до 19%. Кроме того, теперь каждого пятого, а не каждого десятого, как раньше, инженера устраивает его доход.