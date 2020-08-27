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Названы самые довольные своей зарплатой специалисты в России

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Программисты и сотрудники, занимающие руководящие должности, больше всех довольны своей зарплатой, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob, пишет ТАСС. Об удовлетворенности уровнем заработка заявил каждый третий представитель данных профессий. Опрос был проведен среди 2500 представителей разных профессий во всех округах России.

«Размером своего заработка довольна почти треть разработчиков ПО (32%) и три из 10 руководителей», – говорится в результатах опроса. При этом их доля за 10 лет увеличилась. Так, в 2010 г. своей зарплатой были довольны 18% программистов и 21% руководителей.

Положительная тенденция отмечена и среди медработников: теперь 23% из них удовлетворены уровнем собственного дохода против 13% в 2010 г. Среди финансистов доля довольных зарплатой сотрудников за 10 лет увеличилась с 16% до 19%. Кроме того, теперь каждого пятого, а не каждого десятого, как раньше, инженера устраивает его доход.

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Отрицательная тенденция отмечена среди юристов: если в 2010 г. зарплата удовлетворяла 20% из них, то теперь этот показатель снизился до 18%. Также сейчас заработком довольны 14% бухгалтеров и HR-менеджеров против 19% и 18% 10 лет назад соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных