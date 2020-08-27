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ЕС подключит оппозицию Белоруссии к освоению финансовой помощи стране

Ведомости

Евросоюз готов направить часть средств, выделяемых в качестве финансовой помощи Белоруссии, Координационному совету белорусской оппозиции, заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи на встрече глав МИД ЕС в Берлине.

«Еврокомиссия готова предложить, чтобы часть денег из 53 млн евро, которые ЕС готов выделить Белоруссии, распределялась через Координационный совет», ‒ цитирует ТАСС еврокомиссара.

При этом уже в ближайшие дни ЕС выделит 2 млн евро для поддержки пострадавших в результате протестов в Белоруссии. Средства будут распределяться через неправительственные организации (НПО).

Планируется, что еще 1 млн евро пойдет на развитие гражданского общества, а остальные 50 млн евро будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса.

19 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении помощи белорусскому народу в размере 53 млн евро. 20 августа в отношении Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти.

Ранее по теме: В отношении Координационного совета белорусской оппозиции возбудили уголовное дело

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных