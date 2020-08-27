ЕС подключит оппозицию Белоруссии к освоению финансовой помощи стране
Евросоюз готов направить часть средств, выделяемых в качестве финансовой помощи Белоруссии, Координационному совету белорусской оппозиции, заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи на встрече глав МИД ЕС в Берлине.
«Еврокомиссия готова предложить, чтобы часть денег из 53 млн евро, которые ЕС готов выделить Белоруссии, распределялась через Координационный совет», ‒ цитирует ТАСС еврокомиссара.
При этом уже в ближайшие дни ЕС выделит 2 млн евро для поддержки пострадавших в результате протестов в Белоруссии. Средства будут распределяться через неправительственные организации (НПО).
Планируется, что еще 1 млн евро пойдет на развитие гражданского общества, а остальные 50 млн евро будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса.
19 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении помощи белорусскому народу в размере 53 млн евро. 20 августа в отношении Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти.