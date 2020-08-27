Минфин допустил увеличение финансирования программы выплат детям

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены в России с 1 января 2020 г., выплаты начались с 1 июня. Их размер составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей – около 5500 руб. на ребенка в месяц в зависимости от региона.