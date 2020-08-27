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Минфин допустил увеличение финансирования программы выплат детям

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Решение о дополнительном финансировании программы выплат детям от трех до семи лет может быть принято до конца года, сообщили в пресс-службе Минфина со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

«При необходимости до конца года может быть принято решение о дополнительном финансировании, чтобы выполнить обязательства в полном объеме», ‒ говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство направит дополнительно 34 млрд руб. на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет. Решение вызвано ростом числа заявителей ‒ в августе число получателей пособия превысило 3 млн человек, россияне продолжают направлять заявления о назначении выплаты, объяснили в Минфине.

На рассмотрении находятся 800 000 заявлений. Ежемесячные выплаты на детей в России получают более 3 млн детей в возрасте от трех до семи лет, добавили в министерстве.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены в России с 1 января 2020 г., выплаты начались с 1 июня. Их размер составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей – около 5500 руб. на ребенка в месяц в зависимости от региона.

Ранее по теме: Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных