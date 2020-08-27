Минфин допустил увеличение финансирования программы выплат детям
Решение о дополнительном финансировании программы выплат детям от трех до семи лет может быть принято до конца года, сообщили в пресс-службе Минфина со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.
«При необходимости до конца года может быть принято решение о дополнительном финансировании, чтобы выполнить обязательства в полном объеме», ‒ говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство направит дополнительно 34 млрд руб. на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет. Решение вызвано ростом числа заявителей ‒ в августе число получателей пособия превысило 3 млн человек, россияне продолжают направлять заявления о назначении выплаты, объяснили в Минфине.
На рассмотрении находятся 800 000 заявлений. Ежемесячные выплаты на детей в России получают более 3 млн детей в возрасте от трех до семи лет, добавили в министерстве.
Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены в России с 1 января 2020 г., выплаты начались с 1 июня. Их размер составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей – около 5500 руб. на ребенка в месяц в зависимости от региона.