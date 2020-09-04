Новак допустил рост средней цены на нефть до $65 за баррель в 2021 году
Средняя цена барреля нефти в 2021 г. может достичь $65. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на форуме GMIS2020. Цитаты из его выступления Минэнерго России опубликовало в своем Twitter.
«Я допускаю, что средняя цена нефти по 2021 г. может быть $65. Но мои прогнозы: средняя цена нефти будет $50‒55 за баррель», ‒ сказал Новак. Он отметил, что рынок углеводородов «будет ждать волатильность в целом».
Ранее глава Минэнерго заявил, что мировой спрос на нефть в 2020 г. может сократиться на 9‒10 млн баррелей в сутки. По его словам, сейчас неопределенность вносит фактор пандемии, однако «ситуация более понятная, чем в апреле».
В июне Новак говорил, что мировой рынок нефти может достичь баланса к концу 2020 г. – середине 2021 г. с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире. Новое соглашение ОПЕК+, подписанное 12 апреля, предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.