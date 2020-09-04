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Новак допустил рост средней цены на нефть до $65 за баррель в 2021 году

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Средняя цена барреля нефти в 2021 г. может достичь $65. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на форуме GMIS2020. Цитаты из его выступления Минэнерго России опубликовало в своем Twitter.

«Я допускаю, что средняя цена нефти по 2021 г. может быть $65. Но мои прогнозы: средняя цена нефти будет $50‒55 за баррель», ‒ сказал Новак. Он отметил, что рынок углеводородов «будет ждать волатильность в целом».

Ранее глава Минэнерго заявил, что мировой спрос на нефть в 2020 г. может сократиться на 9‒10 млн баррелей в сутки. По его словам, сейчас неопределенность вносит фактор пандемии, однако «ситуация более понятная, чем в апреле».

В июне Новак говорил, что мировой рынок нефти может достичь баланса к концу 2020 г. – середине 2021 г. с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире. Новое соглашение ОПЕК+, подписанное 12 апреля, предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.

Ранее по теме: В Госдуме предложили отменить налоговый маневр в нефтянке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных