Новак допустил рост средней цены на нефть до $65 за баррель в 2021 году

В июне Новак говорил, что мировой рынок нефти может достичь баланса к концу 2020 г. – середине 2021 г. с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире. Новое соглашение ОПЕК+, подписанное 12 апреля, предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.