Цена на нефть марки Brent упала до двухмесячного минимума
Цена барреля нефти марки Brent упала до $47,77 впервые с июля 2020 г., свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE.
По состоянию на 14.57 ноябрьские фьючерсы на баррель Brent торговались на отметке $42,1. Ноябрьские фьючерсы американской WTI опускались до $39,06 за баррель. На 14.57 техасская нефть торговалась на отметке $39,59.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на экспертов, падение происходит на фоне снижения цен Saudi Aramco для азиатских клиентов, а также из-за пессимизма относительно восстановления мирового спроса на топливо.
Ранее замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что на восстановление спроса на нефть до уровня 2018‒2019 гг. потребуется два-три года, причем до 95% от этих объемов спрос может дойти уже в ближайшее время. Однако, по его словам, произойти это может лишь при условии роста мировой экономики и потребления в странах Азии и Латинской Америки. До этого глава Минэнерго Александр Новак допустил рост средней цены на нефть до $65 за баррель в 2021 г., однако более реалистичной посчитал цену в $50‒55 за баррель и предупредил о сильной волатильности энергетических рынков в ближайшем будущем.