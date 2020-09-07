Цена на нефть марки Brent упала до двухмесячного минимума

Ранее замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что на восстановление спроса на нефть до уровня 2018‒2019 гг. потребуется два-три года, причем до 95% от этих объемов спрос может дойти уже в ближайшее время. Однако, по его словам, произойти это может лишь при условии роста мировой экономики и потребления в странах Азии и Латинской Америки. До этого глава Минэнерго Александр Новак допустил рост средней цены на нефть до $65 за баррель в 2021 г., однако более реалистичной посчитал цену в $50‒55 за баррель и предупредил о сильной волатильности энергетических рынков в ближайшем будущем.