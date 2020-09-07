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Цена на нефть марки Brent упала до двухмесячного минимума

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Цена барреля нефти марки Brent упала до $47,77 впервые с июля 2020 г., свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 14.57 ноябрьские фьючерсы на баррель Brent торговались на отметке $42,1. Ноябрьские фьючерсы американской WTI опускались до $39,06 за баррель. На 14.57 техасская нефть торговалась на отметке $39,59.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на экспертов, падение происходит на фоне снижения цен Saudi Aramco для азиатских клиентов, а также из-за пессимизма относительно восстановления мирового спроса на топливо.

Ранее замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что на восстановление спроса на нефть до уровня 2018‒2019 гг. потребуется два-три года, причем до 95% от этих объемов спрос может дойти уже в ближайшее время. Однако, по его словам, произойти это может лишь при условии роста мировой экономики и потребления в странах Азии и Латинской Америки. До этого глава Минэнерго Александр Новак допустил рост средней цены на нефть до $65 за баррель в 2021 г., однако более реалистичной посчитал цену в $50‒55 за баррель и предупредил о сильной волатильности энергетических рынков в ближайшем будущем.

Ранее по теме: В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных