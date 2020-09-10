ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%
Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики. При этом в 2021 г. экономика перейдет к росту — 3,5-4,5%. Ожидается также, что в 2023 году рост ВВП будет меньшим — 2-3%.
При этом инфляция в этом году может составить 3,7-4,2%, а к 2021 г. она достигнет целевого показателя в 4%, говорится в базовом прогнозе регулятора.
Помимо базового прогноза, ЦБ представил еще три сценария — проинфляционный, дезинфляционный и рисковый. Последний будет реализован при слабом восстановлении спроса и значительном падении потенциала российской экономики на фоне возможного масштабного кредитного кризиса стран с высоким уровнем госдолга и обострения геополитических рисков.
Такой сценарий предполагает, что в 2020 г. падение ВВП России составит 4,5-5,5%, а инфляция — 3,7-4,2%. В следующем году ожидается рост экономики на 0-1%, а в 2023 г. — 1,5-2,5%. Также в рисковом сценарии инфляция в 2021 г. может выйти за целевое значение и достигнуть 5,5-6,5%. К 2023 г. в таком случае рост цен будет на уровне 2,5-3,5%.