ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Такой сценарий предполагает, что в 2020 г. падение ВВП России составит 4,5-5,5%, а инфляция — 3,7-4,2%. В следующем году ожидается рост экономики на 0-1%, а в 2023 г. — 1,5-2,5%. Также в рисковом сценарии инфляция в 2021 г. может выйти за целевое значение и достигнуть 5,5-6,5%. К 2023 г. в таком случае рост цен будет на уровне 2,5-3,5%.