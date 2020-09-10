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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

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Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики. При этом в 2021 г. экономика перейдет к росту — 3,5-4,5%. Ожидается также, что в 2023 году рост ВВП будет меньшим — 2-3%.

При этом инфляция в этом году может составить 3,7-4,2%, а к 2021 г. она достигнет целевого показателя в 4%, говорится в базовом прогнозе регулятора.

Помимо базового прогноза, ЦБ представил еще три сценария — проинфляционный, дезинфляционный и рисковый. Последний будет реализован при слабом восстановлении спроса и значительном падении потенциала российской экономики на фоне возможного масштабного кредитного кризиса стран с высоким уровнем госдолга и обострения геополитических рисков.

Такой сценарий предполагает, что в 2020 г. падение ВВП России составит 4,5-5,5%, а инфляция — 3,7-4,2%. В следующем году ожидается рост экономики на 0-1%, а в 2023 г. — 1,5-2,5%. Также в рисковом сценарии инфляция в 2021 г. может выйти за целевое значение и достигнуть 5,5-6,5%. К 2023 г. в таком случае рост цен будет на уровне 2,5-3,5%.

При этом в конце августа Минэкономразвития дало прогноз по снижению ВВП в России в 2020 г. на 3,9%. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российкая экономика начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса, уже в июне.

Ранее по теме: Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных