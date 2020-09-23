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РБК: перенос реформы повышения зарплат чиновников сэкономит 200 млрд рублей

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Правительство сэкономит около 200 млрд руб. за три года на переносе реформы по повышению зарплат госслужащим. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к федеральному бюджету на 2021-2023 гг.

Перенос сроков реформы по улучшению условий оплаты труда связан с необходимостью финансирования первоочередных целей — сохранения устойчивости российской экономики в условиях мирового финансового кризиса и пандемии коронавируса. В 2021 г. выплаты должны сократиться на 96,4 млрд руб., а в 2022 г. — на 99,32 млрд руб. Но в 2023 г., наоборот, вырасти на 99,1 млрд руб. по сравнению с 2022 г.

По состоянию на 1 июля 2019 г. в России было около 855 000 госслужащих, из них 603 000 человек — федеральные чиновники, 252 000. — госслужащие регионов, говорила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Самыми высокооплачиваемыми федеральными чиновниками в 2018 г. стали сотрудники аппарата правительства со средней зарплатой в 240 400 руб. в 2018 г. и администрации президента — 236 700 руб.

Дефицит бюджета по итогам текущего года Минфин прогнозирует на уровне 4,4%. Правительство ожидает сокращения доходов до 18,7 трлн руб. и собирается сократить расходы до 21,5 трлн руб. Покрыть недостаток средств планируется за счет заимствований – чистое привлечение может составить 4,4 трлн руб. Но если расходы снова будут исполнены не в полном объеме, объемы заимствований могут быть сокращены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных