РБК: перенос реформы повышения зарплат чиновников сэкономит 200 млрд рублей
Перенос сроков реформы по улучшению условий оплаты труда связан с необходимостью финансирования первоочередных целей — сохранения устойчивости российской экономики в условиях мирового финансового кризиса и пандемии коронавируса. В 2021 г. выплаты должны сократиться на 96,4 млрд руб., а в 2022 г. — на 99,32 млрд руб. Но в 2023 г., наоборот, вырасти на 99,1 млрд руб. по сравнению с 2022 г.
По состоянию на 1 июля 2019 г. в России было около 855 000 госслужащих, из них 603 000 человек — федеральные чиновники, 252 000. — госслужащие регионов, говорила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Самыми высокооплачиваемыми федеральными чиновниками в 2018 г. стали сотрудники аппарата правительства со средней зарплатой в 240 400 руб. в 2018 г. и администрации президента — 236 700 руб.
Дефицит бюджета по итогам текущего года Минфин прогнозирует на уровне 4,4%. Правительство ожидает сокращения доходов до 18,7 трлн руб. и собирается сократить расходы до 21,5 трлн руб. Покрыть недостаток средств планируется за счет заимствований – чистое привлечение может составить 4,4 трлн руб. Но если расходы снова будут исполнены не в полном объеме, объемы заимствований могут быть сокращены.