РБК: перенос реформы повышения зарплат чиновников сэкономит 200 млрд рублей

Перенос сроков реформы по улучшению условий оплаты труда связан с необходимостью финансирования первоочередных целей — сохранения устойчивости российской экономики в условиях мирового финансового кризиса и пандемии коронавируса. В 2021 г. выплаты должны сократиться на 96,4 млрд руб., а в 2022 г. — на 99,32 млрд руб. Но в 2023 г., наоборот, вырасти на 99,1 млрд руб. по сравнению с 2022 г.