Белоусов поддержал идею создания регулятора табачного рынка
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов поддержал предложение создать в стране единый орган, отвечающий за регулирование табачной отрасли, такой вопрос обсуждается. Об этом он сказал в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
«Что касается создания единого органа, я за эту идею. Могу сразу сказать – эта тема обсуждается, я за нее. Я считаю, что это позволит навести порядок, особенно когда мы ввели маркировку, нужен орган, который будет в целом отвечать за наведение порядка в этой области», – сказал Белоусов, отвечая на вопрос сенатора Алексея Синицына о том, считает ли он возможным рассмотреть вопрос об определении единого органа, отвечающего за регулирование табачной отрасли по аналогии с алкогольной. Синицын отметил, что создание Росалкогольрегулирования помогло в значительной степени решить проблему контрафакта на алкогольном рынке.
В ноябре 2019 г. замначальника контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Наталия Исаева предложила передать полномочия по регулированию табачного рынка одному ведомству. Она отметила, что сейчас в России нет единого органа, который бы отвечал за табачную промышленность по аналогии с Росалкогольрегулированием (РАР).
По ее мнению, несмотря на множество нареканий в отношении РАР, после появления единого регулятора ситуация на рынке алкогольной продукции улучшилась. Создать такую службу ранее предлагал проект «Трезвая Россия». Среди ее задач авторы инициативы называли совершенствование регулирования рынка, обеспечение контроля за качеством сырья, увеличение стоимости табачной продукции, а также введение «налога на здоровье».