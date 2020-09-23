Белоусов поддержал идею создания регулятора табачного рынка

«Что касается создания единого органа, я за эту идею. Могу сразу сказать – эта тема обсуждается, я за нее. Я считаю, что это позволит навести порядок, особенно когда мы ввели маркировку, нужен орган, который будет в целом отвечать за наведение порядка в этой области», – сказал Белоусов, отвечая на вопрос сенатора Алексея Синицына о том, считает ли он возможным рассмотреть вопрос об определении единого органа, отвечающего за регулирование табачной отрасли по аналогии с алкогольной. Синицын отметил, что создание Росалкогольрегулирования помогло в значительной степени решить проблему контрафакта на алкогольном рынке.