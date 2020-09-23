Аналитики оценили вклад McDonald’s в российскую экономику
McDonald’s за 30 лет работы в России инвестировала в отечественную экономику свыше $2,5 млрд, при этом среднегодовой рост инвестиций составляет около 14%, говорится в исследовании экспертов лаборатории экономико-социологических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).
«Наиболее крупные инвестиции за последние пять лет осуществлялись в Москве (26,1%), Московской области (16,0%) и Санкт-Петербурге (10,3%)» — следует из отчета исследования.
По данным ВШЭ, как одно из самых крупных предприятий России из сферы общепита в 2018 г. McDonald’s занимал около 7% ресторанного рынка страны. Тогда сеть напрямую произвела 83,3 млрд руб. добавленной стоимости — 0,1% годового ВВП. В период с 2014 по 2018 гг. объем добавленной стоимости McDonald’s в России составил 379 млрд руб.
Аналитики отметили, что на сегодняшний день 99% продукции сеть закупает у российских поставщиков, которых около 160. Согласно экспертной оценке, в 2018 г. McDonald’s заплатил за услуги и приобретенные товары 58,5 млрд руб. — на 39% больше, чем в 2014 г. (41,9 млрд руб.). Кроме того, компания является одним из крупнейших работодателей в России, предоставляя более 100 000 рабочих мест на предприятиях поставщиков, а в самой сети, включая франшизы, — более 60 000 мест.
По данным ВШЭ, число посещений McDonald’s в России за 30 лет составило более 6 млрд. На сегодняшний день в ресторанная сеть насчитывает более 750 предприятий в 159 городах в 60 субъектах России.