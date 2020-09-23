Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Аналитики оценили вклад McDonald’s в российскую экономику

Ведомости

McDonald’s за 30 лет работы в России инвестировала в отечественную экономику свыше $2,5 млрд, при этом среднегодовой рост инвестиций составляет около 14%, говорится в исследовании экспертов лаборатории экономико-социологических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

«Наиболее крупные инвестиции за последние пять лет осуществлялись в Москве (26,1%), Московской области (16,0%) и Санкт-Петербурге (10,3%)» — следует из отчета исследования.

По данным ВШЭ, как одно из самых крупных предприятий России из сферы общепита в 2018 г. McDonald’s занимал около 7% ресторанного рынка страны. Тогда сеть напрямую произвела 83,3 млрд руб. добавленной стоимости — 0,1% годового ВВП. В период с 2014 по 2018 гг. объем добавленной стоимости McDonald’s в России составил 379 млрд руб.

Аналитики отметили, что на сегодняшний день 99% продукции сеть закупает у российских поставщиков, которых около 160. Согласно экспертной оценке, в 2018 г. McDonald’s заплатил за услуги и приобретенные товары 58,5 млрд руб. — на 39% больше, чем в 2014 г. (41,9 млрд руб.). Кроме того, компания является одним из крупнейших работодателей в России, предоставляя более 100 000 рабочих мест на предприятиях поставщиков, а в самой сети, включая франшизы, — более 60 000 мест.

По данным ВШЭ, число посещений McDonald’s в России за 30 лет составило более 6 млрд. На сегодняшний день в ресторанная сеть насчитывает более 750 предприятий в 159 городах в 60 субъектах России.

Ранее по теме: McDonald's откроет первые рестораны на Дальнем Востоке

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных