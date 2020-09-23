Аналитики оценили вклад McDonald’s в российскую экономику

Аналитики отметили, что на сегодняшний день 99% продукции сеть закупает у российских поставщиков, которых около 160. Согласно экспертной оценке, в 2018 г. McDonald’s заплатил за услуги и приобретенные товары 58,5 млрд руб. — на 39% больше, чем в 2014 г. (41,9 млрд руб.). Кроме того, компания является одним из крупнейших работодателей в России, предоставляя более 100 000 рабочих мест на предприятиях поставщиков, а в самой сети, включая франшизы, — более 60 000 мест.