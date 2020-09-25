Минфин отказался от 5% ставок для непубличных компаний в «русских офшорах»

«В плане изменений, которые сейчас планируются в САРы, сейчас конечно с учетом того прогресса, который мы достигли по Кипру, 5% не будет. Мы не для этого бились за российскую налоговую базу и пересматривали ставку с Кипром, чтобы сохранить ставку 5% для непубличных компаний в САРах»,— сказал он в ходе выступления на конференции РБК «САР: два года успеха и перспективы дальнейшего развития».