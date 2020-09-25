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Минфин отказался от 5% ставок для непубличных компаний в «русских офшорах»

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Минфин готов повысить привлекательность налоговых условий резидентам специальных административных районов (САР), заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. При этом для компаний, акции которых не торгуются на бирже, Минфин не будет устанавливать льготные налоговые ставки. 

«В плане изменений, которые сейчас планируются в САРы, сейчас конечно с учетом того прогресса, который мы достигли по Кипру, 5% не будет. Мы не для этого бились за российскую налоговую базу и пересматривали ставку с Кипром, чтобы сохранить ставку 5% для непубличных компаний в САРах»,— сказал он в ходе выступления на конференции РБК «САР: два года успеха и перспективы дальнейшего развития». 

По словам Сазанова, налоговый режим для резидентов САР будет более привлекательный, чем на Кипре после пересмотра налоговых соглашений, то есть с 1 января 2021 г. 

В августе Минэкономразвития предложило предоставить дополнительные льготы зарубежным холдингам, решившим переехать САР. Согласно законопроекту ведомства, им следует разрешить сохранять статус резидента САР при слиянии и преобразовании, кроме того, правительство будет само устанавливать размер ежегодного взноса в пользу управляющей компании «русского офшора».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных