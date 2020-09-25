Минфин отказался от 5% ставок для непубличных компаний в «русских офшорах»
Минфин готов повысить привлекательность налоговых условий резидентам специальных административных районов (САР), заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. При этом для компаний, акции которых не торгуются на бирже, Минфин не будет устанавливать льготные налоговые ставки.
«В плане изменений, которые сейчас планируются в САРы, сейчас конечно с учетом того прогресса, который мы достигли по Кипру, 5% не будет. Мы не для этого бились за российскую налоговую базу и пересматривали ставку с Кипром, чтобы сохранить ставку 5% для непубличных компаний в САРах»,— сказал он в ходе выступления на конференции РБК «САР: два года успеха и перспективы дальнейшего развития».
По словам Сазанова, налоговый режим для резидентов САР будет более привлекательный, чем на Кипре после пересмотра налоговых соглашений, то есть с 1 января 2021 г.
В августе Минэкономразвития предложило предоставить дополнительные льготы зарубежным холдингам, решившим переехать САР. Согласно законопроекту ведомства, им следует разрешить сохранять статус резидента САР при слиянии и преобразовании, кроме того, правительство будет само устанавливать размер ежегодного взноса в пользу управляющей компании «русского офшора».