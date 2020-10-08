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Правительство выделит более 5 млрд рублей на водоснабжение Крыма

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Правительство России выделит более 5 млрд руб. на решение проблем водоснабжения Крыма, а также 870 млн руб. — на капитальный ремонт сетей водоснабжения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Сегодня на заседании правительства выделим Республике Крым и городу Севастополю почти 5 млрд рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения и еще свыше 870 млн руб. направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин», — цитирует ТАСС Мишустина.

С 24 августа в Симферополе и еще 39 прилегающих населенных пунктах начался режим поэтапного ограничения водоснабжения из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения. С 7 сентября жители ряда районов Крыма стали получать воду только по два часа, утром и вечером, ‒ до начала рабочего дня и после его окончания. 

Проблема водоснабжения в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 85% потребностей воды на полуострове. Водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами: с помощью бурения новых скважин и с использованием имеющихся водохранилищ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных