Правительство выделит более 5 млрд рублей на водоснабжение Крыма
Правительство России выделит более 5 млрд руб. на решение проблем водоснабжения Крыма, а также 870 млн руб. — на капитальный ремонт сетей водоснабжения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Сегодня на заседании правительства выделим Республике Крым и городу Севастополю почти 5 млрд рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения и еще свыше 870 млн руб. направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин», — цитирует ТАСС Мишустина.
С 24 августа в Симферополе и еще 39 прилегающих населенных пунктах начался режим поэтапного ограничения водоснабжения из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения. С 7 сентября жители ряда районов Крыма стали получать воду только по два часа, утром и вечером, ‒ до начала рабочего дня и после его окончания.
Проблема водоснабжения в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 85% потребностей воды на полуострове. Водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами: с помощью бурения новых скважин и с использованием имеющихся водохранилищ.