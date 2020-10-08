Правительство выделит около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми
Правительство направит регионам около 10 млрд руб. на выплаты семьям с детьми, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на телекаанле «Россия 24».
«Сегодня правительство дополнительно направит свыше 1 млрд руб. Регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, и почти 9 млрд руб. На выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет», — сказал Мишустин.
Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены в России с 1 января 2020 г. Право на такие выплаты есть у семей, в которых подушенной доход не превышает прожиточный минимум в регионе. Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе — около 5500 руб. Президент России Владимир Путин поручил увеличить в 2021 г. размер выплаты для семей до 100% ПМ ребенка, в которых с помощью пособия не удалось повысить подушенной доход до прожиточного минимума.
Ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей младше трех лет вводятся в отдельных регионах, величину выплат устанавливают местные власти. По данным Минтруда, в 2019 г. средний размер выплаты составил 10 400 руб.