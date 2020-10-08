Международные резервы России за неделю выросли на $5,1 млрд
Международные резервы России за неделю, закончившуюся 2 октября, выросли на $5,1 млрд и достигли $585,8 млрд, сообщает пресс-служба Банка России.
«Объем международных резервов по состоянию на 2 октября составил 585,8 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,1 млрд долларов США, или на 0,9%», — говорится в сообщении регулятора.
ЦБ пояснил, что увеличение объема резервов произошло из-за роста цен на золото и положительной курсовой переоценки доллара на мировых рынках.
В середине августа международные резервы России достигли исторического максимума в $600,7 млрд. Однако уже в конце месяца они сократились на $10,5 млрд. Это произошло из-за снижения цен на золото и переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара на мировых рынках.