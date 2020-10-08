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Международные резервы России за неделю выросли на $5,1 млрд

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Международные резервы России за неделю, закончившуюся 2 октября, выросли на $5,1 млрд и достигли $585,8 млрд, сообщает пресс-служба Банка России.

«Объем международных резервов по состоянию на 2 октября составил 585,8 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,1 млрд долларов США, или на 0,9%», — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ пояснил, что увеличение объема резервов произошло из-за роста цен на золото и положительной курсовой переоценки доллара на мировых рынках.

В середине августа международные резервы России достигли исторического максимума в $600,7 млрд. Однако уже в конце месяца они сократились на $10,5 млрд. Это произошло из-за снижения цен на золото и переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара на мировых рынках.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных