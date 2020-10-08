Международные резервы России за неделю выросли на $5,1 млрд

В середине августа международные резервы России достигли исторического максимума в $600,7 млрд. Однако уже в конце месяца они сократились на $10,5 млрд. Это произошло из-за снижения цен на золото и переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара на мировых рынках.