Всемирный банк оценил потери российских школьников из-за карантина

Во Всемирном банке отметили, что пандемия указала России на необходимость реформ в области социальной защиты. Охват бедных слоев населения мерами соцподдержки и ее объем должны быть увеличены. Национальная цель по сокращению бедности до 6,6% к 2024 г., поставленная до пандемии, вряд ли будет достигнута, указано в документе. Президент России Владимир Путин своим указом перенес срок достижения цели на 2030 г.