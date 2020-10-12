Всемирный банк оценил потери российских школьников из-за карантина
Российские школьники в период пандемии коронавируса потеряли более трети учебного года, что в будущем может привести к ухудшению их результатов в тесте PISA (международной программе по оценке образовательных достижений учащихся) и снижению заработка, когда школьники станут взрослыми, говорится в докладе Всемирного банка «COVID-19 и человеческий капитал», обновление по экономике Европы и Центральной Азии.
«Эта пандемия, по оценкам, приводит к потерям в учебе в школах более чем на одну треть российского учебного года, сокращая предельные будущие доходы примерно на 2,5% в год в течение трудовой жизни студента», — говорится в документе.
Во Всемирном банке отметили, что пандемия указала России на необходимость реформ в области социальной защиты. Охват бедных слоев населения мерами соцподдержки и ее объем должны быть увеличены. Национальная цель по сокращению бедности до 6,6% к 2024 г., поставленная до пандемии, вряд ли будет достигнута, указано в документе. Президент России Владимир Путин своим указом перенес срок достижения цели на 2030 г.
В исследовании НМИЦ здоровья детей Минздрава говорилось, что у более 40% школьников развилась депрессия на дистанционном обучении. У 83,8% российских школьников развились неблагополучные психические реакции пограничного уровня. Депрессивное состояние развилось предположительно у 42,2% школьников, у 41,6% — астенические состояния.
Российские школы перешли на дистанционное обучение в середине марта 2020 г., Из-за пандемии коронавируса период проведения ЕГЭ несколько раз переносился и прошел в июле-августе. ОГЭ для выпускников 9 классов был отменен. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил продленные каникулы в школах города с 5 по 18 октября.