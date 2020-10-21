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Путин предупредил о риске новых проблем в мировой экономике

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Мировая экономика может столкнуться с новыми острыми проблемами в период пандемии, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики – вы сами это хорошо знаете – еще крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами», — сказал Путин.

Президент отметил, что эпидемиологическая обстановка в России и во всем мире остается сложной, некоторые страны уже начали возвращаться к локдауну, останавливая или ограничивая работу предприятий, в быту для обычных жителей также вводятся определенные ограничения, в результате это все «сказывается на работе целых секторов экономики». Для решения экономических проблем государство и бизнес должны действовать сообща, считает президент, но в центре внимания всегда должны оставаться жизнь и здоровье людей.

«Конечно, нельзя забывать и о перспективном развитии, о наращивании капитальных вложений, которые определяют будущее предприятий, компаний и их позиции на рынке», — добавил глава российского государства.

Ранее Путин призвал отменить нелегитимные санкции, торговые барьеры и запреты, чтобы мировая экономика после пандемии коронавируса начала расти.

Ранее в октябре директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что потери мирового производства из-за пандемии коронавирусной инфекции в течение ближайших пяти лет могут составить около $28 трлн.

Ранее по теме: Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных