Путин предупредил о риске новых проблем в мировой экономике
Мировая экономика может столкнуться с новыми острыми проблемами в период пандемии, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики – вы сами это хорошо знаете – еще крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами», — сказал Путин.
Президент отметил, что эпидемиологическая обстановка в России и во всем мире остается сложной, некоторые страны уже начали возвращаться к локдауну, останавливая или ограничивая работу предприятий, в быту для обычных жителей также вводятся определенные ограничения, в результате это все «сказывается на работе целых секторов экономики». Для решения экономических проблем государство и бизнес должны действовать сообща, считает президент, но в центре внимания всегда должны оставаться жизнь и здоровье людей.
«Конечно, нельзя забывать и о перспективном развитии, о наращивании капитальных вложений, которые определяют будущее предприятий, компаний и их позиции на рынке», — добавил глава российского государства.
Ранее Путин призвал отменить нелегитимные санкции, торговые барьеры и запреты, чтобы мировая экономика после пандемии коронавируса начала расти.
Ранее в октябре директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что потери мирового производства из-за пандемии коронавирусной инфекции в течение ближайших пяти лет могут составить около $28 трлн.