Путин предупредил о риске новых проблем в мировой экономике

Президент отметил, что эпидемиологическая обстановка в России и во всем мире остается сложной, некоторые страны уже начали возвращаться к локдауну, останавливая или ограничивая работу предприятий, в быту для обычных жителей также вводятся определенные ограничения, в результате это все «сказывается на работе целых секторов экономики». Для решения экономических проблем государство и бизнес должны действовать сообща, считает президент, но в центре внимания всегда должны оставаться жизнь и здоровье людей.