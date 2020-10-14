МВФ оценил потери мирового производства из-за пандемии в $28 трлн

По словам директора МВФ, в следующем году мировой госдолг вырастет до рекордного значения в 100% ВВП. Одна из причин этого — необходимость государств увеличить расходы на восстановление экономики и борьбу с кризисом. В связи с этим странам с низкими доходами уже сейчас нужно обеспечить доступ к дополнительным грантам и льготным кредитам, а кроме того — надо облегчить их «долговое время», пояснила Георгиева.