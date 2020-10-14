МВФ оценил потери мирового производства из-за пандемии в $28 трлн
Потери мирового производства из-за пандемии коронавирусной инфекции в течение ближайших пяти лет могут составить около $28 трлн, заявила в ходе выступления на открытии ежегодной пресс-конференции Мирового валютного фонда директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
«Ожидается, что в этом году рост (мировой экономики. — прим. ред.) снизится до -4,4 процента. А в следующие пять лет кризис может стоить примерно 28 триллионов долларов производственных потерь», — сказала она.
Георгиева добавила, что спустя девять месяцев после начала пандемии, которая, в числе прочего, спровоцировала рост безработицы и уровня бедности населения, «повернув экономику вспять», наблюдаемая в мировой экономике ситуация стала «менее ужасающей». Тем не менее МВФ все еще ожидает наступления самой сильной глобальной рецессии со времен Великой депрессии в первой половине XX века, добавила она.
По словам директора МВФ, в следующем году мировой госдолг вырастет до рекордного значения в 100% ВВП. Одна из причин этого — необходимость государств увеличить расходы на восстановление экономики и борьбу с кризисом. В связи с этим странам с низкими доходами уже сейчас нужно обеспечить доступ к дополнительным грантам и льготным кредитам, а кроме того — надо облегчить их «долговое время», пояснила Георгиева.
Сократить разрыв между богатыми и бедными странами впоследствии может медицинский прогресс, связанный с разработкой и распространением вакцины от коронавируса, сказала она. Так, по оценке МВФ, соответствующие решения к 2025 г. могут добавить к мировому доходу почти $9 трлн.
Ранее, 13 октября, МВФ улучшил прогноз по спаду мирового ВВП в текущем году с 4,9% до 4,4%, а также по российскому ВВП с 6,6% до 4,1%. При этом рост мировой экономики в 2021 г., по оценкам экспертов фонда, может составить 5,2%, а не 5,4%, как ожидалось в июне.