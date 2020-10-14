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МВФ оценил потери мирового производства из-за пандемии в $28 трлн

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Потери мирового производства из-за пандемии коронавирусной инфекции в течение ближайших пяти лет могут составить около $28 трлн, заявила в ходе выступления на открытии ежегодной пресс-конференции Мирового валютного фонда директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«Ожидается, что в этом году рост (мировой экономики. — прим. ред.) снизится до -4,4 процента. А в следующие пять лет кризис может стоить примерно 28 триллионов долларов производственных потерь», — сказала она.

Георгиева добавила, что спустя девять месяцев после начала пандемии, которая, в числе прочего, спровоцировала рост безработицы и уровня бедности населения, «повернув экономику вспять», наблюдаемая в мировой экономике ситуация стала «менее ужасающей». Тем не менее МВФ все еще ожидает наступления самой сильной глобальной рецессии со времен Великой депрессии в первой половине XX века, добавила она.

По словам директора МВФ, в следующем году мировой госдолг вырастет до рекордного значения в 100% ВВП. Одна из причин этого — необходимость государств увеличить расходы на восстановление экономики и борьбу с кризисом. В связи с этим странам с низкими доходами уже сейчас нужно обеспечить доступ к дополнительным грантам и льготным кредитам, а кроме того — надо облегчить их «долговое время», пояснила Георгиева.

Сократить разрыв между богатыми и бедными странами впоследствии может медицинский прогресс, связанный с разработкой и распространением вакцины от коронавируса, сказала она. Так, по оценке МВФ, соответствующие решения к 2025 г. могут добавить к мировому доходу почти $9 трлн.

Ранее, 13 октября, МВФ улучшил прогноз по спаду мирового ВВП в текущем году с 4,9% до 4,4%, а также по российскому ВВП с 6,6% до 4,1%. При этом рост мировой экономики в 2021 г., по оценкам экспертов фонда, может составить 5,2%, а не 5,4%, как ожидалось в июне.

Ранее по теме: МВФ улучшил прогноз по спаду российского ВВП

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных