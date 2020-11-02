Минпромторг предложил ограничить госзакупки импортных масок
Минпромторг предложил запретить госзакупки медицинских масок во всех странах, кроме стран ЕАЭС. Помимо России с союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
Некоторые предприятия были вынуждены прекратить производство защитных и медицинских масок из-за отсутствия спроса, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Там сказано, что принятие таких ограничений будет способствовать «сохранению возросшей производственной мощности отечественных предприятий после окончания борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции».
«Без мер государственной поддержки предприятия не смогут возобновить производство и на рынке образуется дефицит медицинских масок, который в последующем придется восполнять товарами из-за рубежа по завышенной цене», — отмечается в документе.
По данным Росстата и ФТС России за 2019 г. объем российского рынка медицинских масок составил около 350 млн руб., при этом уже на текущий момент прогнозные значения на 2020 год составляют 30 млрд руб., указывается в документе. До середины марта текущего года объем серийного производства медицинских масок в России составлял порядка 0,6 млн штук в сутки, теперь же этот показатель составляет 21 млн штук в сутки. При этом максимальная потребность населения в медицинских масках составляет 10,89 млн штук в сутки.
«Общая максимальная среднесуточная потребность в медицинских масках населения России и организаций составляет 10,8 млн шт., которую полностью покрывают возможности российских производителей», — следует из документа.
Весной этого года на фоне распространения коронавирусной инфекции на российском рынке возник дефицит медицинских масок, при этом их стоимость резко возросла. Об этом в начале февраля заявляла вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания правительства РФ. Она отмечала, что цены на медицинские маски в аптеках поднялись до 100 руб. за штуку, тогда как до новогодних праздников их стоимость составляла 1,5 руб.
Для покрытия возникшего дефицита и предотвращения дальнейшего роста цен на маски глава Минпромторга Денис Мантуров поручил региональным властям организовать выпуск этих изделий. Кроме этого, министерством были организованы поставки масок из Китая. Так, за апрель-май в Россию было завезено около 300 млн китайских масок.
Из пояснительной записки к проекту постановления следует, что запасы масок в стране в настоящее время составляют 141 млн штук. При этом глава Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов отмечает, что называть все выпускаемые сейчас в стране маски медицинскими некорректно, так как согласно существующим нормативам, такие изделия должны иметь специальный фильтрующий слой. Поскольку для покрытия возникшего весной этого года дефицита масок выпускать их стали в том числе непрофильные мероприятия, зачастую это обычные тканевые повязки, не обладающие защитными свойствами, указывает Котов.