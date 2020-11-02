Минпромторг предложил ограничить госзакупки импортных масок

По данным Росстата и ФТС России за 2019 г. объем российского рынка медицинских масок составил около 350 млн руб., при этом уже на текущий момент прогнозные значения на 2020 год составляют 30 млрд руб., указывается в документе. До середины марта текущего года объем серийного производства медицинских масок в России составлял порядка 0,6 млн штук в сутки, теперь же этот показатель составляет 21 млн штук в сутки. При этом максимальная потребность населения в медицинских масках составляет 10,89 млн штук в сутки.