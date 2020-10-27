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Попова объяснила смысл введения всеобщего масочного режима

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В существующей эпидемиологической ситуации для граждан главное — избежать заражения, чтобы не увеличить нагрузку на систему здравоохранения и защитить от коронавируса близких, заявила в интервью телеканалу «Россия 24» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Главное сегодня — избежать заражения. Это самое главное для каждого из нас в сегодняшнем дне — не увеличить нагрузку на систему здравоохранения», — сказала она.

Попова отметила, что коек в больницах не хватит для всех жителей страны. «Это ответственность каждого гражданина Российской Федерации — сделать все, зависящее от тебя самого, и сделать все, чтобы не заболели люди, которые от тебя зависят», — подчеркнула она, добавив, что прежде всего стоит позаботиться о людях младшего возраста и пожилых, а также о людях с хроническими заболеваниями.

По словам Поповой, сегодня Роспотребнадзор ввел меры, которые не снижают качество жизни граждан, но требуют от них организованности и самодисциплины. Глава ведомства не сочла новые требования властей по соблюдению масочного режима ужесточением, так как соблюдать предписания — носить маски и перчатки, мыть руки — несложно.

Если граждане не будут исполнять требования, может произойти «печальное» развитие событий, предупредила Попова. Она добавила, что в стране на данный момент существуют риски ухудшения эпидемиологической ситуации. 

Ранее сегодня Роспотребнадзор обязал всех жителей страны с 28 октября носить маски в транспорте, закрытых пространствах и в местах скопления людей. Также ведомство рекомендовало регионам ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. 

Вчера, 26 октября, в России был зафиксирован новый за все время пандемии рекорд по суточному приросту числа заболевших COVID-19 граждан — 17 347 человек. Сегодня этот показатель меньше — 16 550. Общее число жителей, заразившихся коронавирусом, достигло 1 547 774. Из них 1 158 940 пациентов выздоровели, 26 589 умерли.

Ранее по теме: Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных