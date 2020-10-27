Попова объяснила смысл введения всеобщего масочного режима
В существующей эпидемиологической ситуации для граждан главное — избежать заражения, чтобы не увеличить нагрузку на систему здравоохранения и защитить от коронавируса близких, заявила в интервью телеканалу «Россия 24» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Главное сегодня — избежать заражения. Это самое главное для каждого из нас в сегодняшнем дне — не увеличить нагрузку на систему здравоохранения», — сказала она.
Попова отметила, что коек в больницах не хватит для всех жителей страны. «Это ответственность каждого гражданина Российской Федерации — сделать все, зависящее от тебя самого, и сделать все, чтобы не заболели люди, которые от тебя зависят», — подчеркнула она, добавив, что прежде всего стоит позаботиться о людях младшего возраста и пожилых, а также о людях с хроническими заболеваниями.
По словам Поповой, сегодня Роспотребнадзор ввел меры, которые не снижают качество жизни граждан, но требуют от них организованности и самодисциплины. Глава ведомства не сочла новые требования властей по соблюдению масочного режима ужесточением, так как соблюдать предписания — носить маски и перчатки, мыть руки — несложно.
Если граждане не будут исполнять требования, может произойти «печальное» развитие событий, предупредила Попова. Она добавила, что в стране на данный момент существуют риски ухудшения эпидемиологической ситуации.
Ранее сегодня Роспотребнадзор обязал всех жителей страны с 28 октября носить маски в транспорте, закрытых пространствах и в местах скопления людей. Также ведомство рекомендовало регионам ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.
Вчера, 26 октября, в России был зафиксирован новый за все время пандемии рекорд по суточному приросту числа заболевших COVID-19 граждан — 17 347 человек. Сегодня этот показатель меньше — 16 550. Общее число жителей, заразившихся коронавирусом, достигло 1 547 774. Из них 1 158 940 пациентов выздоровели, 26 589 умерли.