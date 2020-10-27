Попова объяснила смысл введения всеобщего масочного режима

Попова отметила, что коек в больницах не хватит для всех жителей страны. «Это ответственность каждого гражданина Российской Федерации — сделать все, зависящее от тебя самого, и сделать все, чтобы не заболели люди, которые от тебя зависят», — подчеркнула она, добавив, что прежде всего стоит позаботиться о людях младшего возраста и пожилых, а также о людях с хроническими заболеваниями.