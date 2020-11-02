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Минэнерго не видит причин для падения цены на нефть до $10 за баррель

Ведомости

Минэнерго не видит рисков падения цены на нефть до $10 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра энергетики Павла Сорокина. 

«Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до $10 за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства», — сказал Сорокин.

Он отметил, что Россия может «легко» нарастить объемы добычи нефти при цене в $40-50 за баррель.

По данным Межконтинентальной биржи на 21:30 по Мск, нефть марки Brent торговалась на уровне $38,66 за баррель.

29 октября цена фьючерса нефти марки Brent упала ниже $39 за баррель впервые со 2 октября. В последний раз нефть падала ниже $39 за баррель на фоне опасений по поводу второй волны коронавируса в мире и ожидаемых в связи с этим ограничительных мер в экономике, а также заражения коронавирусом президента США Дональда Трампа.

Ранее по теме: Цена нефти марки Brent упала ниже $39

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных