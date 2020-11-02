Минэнерго не видит причин для падения цены на нефть до $10 за баррель
Минэнерго не видит рисков падения цены на нефть до $10 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра энергетики Павла Сорокина.
«Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до $10 за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства», — сказал Сорокин.
Он отметил, что Россия может «легко» нарастить объемы добычи нефти при цене в $40-50 за баррель.
По данным Межконтинентальной биржи на 21:30 по Мск, нефть марки Brent торговалась на уровне $38,66 за баррель.
29 октября цена фьючерса нефти марки Brent упала ниже $39 за баррель впервые со 2 октября. В последний раз нефть падала ниже $39 за баррель на фоне опасений по поводу второй волны коронавируса в мире и ожидаемых в связи с этим ограничительных мер в экономике, а также заражения коронавирусом президента США Дональда Трампа.