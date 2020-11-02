Минэнерго не видит причин для падения цены на нефть до $10 за баррель

29 октября цена фьючерса нефти марки Brent упала ниже $39 за баррель впервые со 2 октября. В последний раз нефть падала ниже $39 за баррель на фоне опасений по поводу второй волны коронавируса в мире и ожидаемых в связи с этим ограничительных мер в экономике, а также заражения коронавирусом президента США Дональда Трампа.