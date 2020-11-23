WSJ: США могут ввести новые санкции в отношении Китая

Создание альянса предполагает, что в случае, когда Китай вводит запрет на импорт для одной из стран-участниц, другие покупают ее товары или компенсируют ей потери. Также в качестве одной из мер США предлагает ввести повышенные пошлины на китайскую продукцию исходя из торговых потерь.