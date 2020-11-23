WSJ: США могут ввести новые санкции в отношении Китая
Администрация действующего президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых ограничительных мер в отношении Китая, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве.
По словам собеседников газеты, власти США рассматривают возможность создания «неформального альянса» западных стран, нацеленных на совместное противостояние экономическому давлению со стороны Китая.
«Китай пытается заставить страны подчиниться с помощью вопиющего экономического давления. Западу необходимо создать систему, позволяющую коллективно принимать это давление и компенсировать издержки», — приводит издание слова одного из высокопоставленных американских чиновников.
Создание альянса предполагает, что в случае, когда Китай вводит запрет на импорт для одной из стран-участниц, другие покупают ее товары или компенсируют ей потери. Также в качестве одной из мер США предлагает ввести повышенные пошлины на китайскую продукцию исходя из торговых потерь.
Кроме того, администрация Трампа планирует расширить список запрещенных к импорту товаров из китайского региона Синьцзян, который использует принудительный труд. Также американская сторона хочет добавить в черный список Министерства торговли китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp.
Как уточняет WSJ, с инициативой о создании альянса против Китая США выступили в связи с обострением китайско-австралийских отношений после того, как Австралия потребовала провести международное расследование распространения коронавирусной инфекции из китайской провинции Ухань. При этом ранее сам Трамп высказался о необходимости привлечь Китай к ответственности за распространение COVID-19 в мире.