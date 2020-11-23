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WSJ: США могут ввести новые санкции в отношении Китая

Ведомости

Администрация действующего президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых ограничительных мер в отношении Китая, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве.

По словам собеседников газеты, власти США рассматривают возможность создания «неформального альянса» западных стран, нацеленных на совместное противостояние экономическому давлению со стороны Китая. 

«Китай пытается заставить страны подчиниться с помощью вопиющего экономического давления. Западу необходимо создать систему, позволяющую коллективно принимать это давление и компенсировать издержки», — приводит издание слова одного из высокопоставленных американских чиновников.

Создание альянса предполагает, что в случае, когда Китай вводит запрет на импорт для одной из стран-участниц, другие покупают ее товары или компенсируют ей потери. Также в качестве одной из мер США предлагает ввести повышенные пошлины на китайскую продукцию исходя из торговых потерь. 

Кроме того, администрация Трампа планирует расширить список запрещенных к импорту товаров из китайского региона Синьцзян, который использует принудительный труд. Также американская сторона хочет добавить в черный список Министерства торговли китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. 

Как уточняет WSJ, с инициативой о создании альянса против Китая США выступили в связи с обострением китайско-австралийских отношений после того, как Австралия потребовала провести международное расследование распространения коронавирусной инфекции из китайской провинции Ухань. При этом ранее сам Трамп высказался о необходимости привлечь Китай к ответственности за распространение COVID-19 в мире.

Ранее по теме: Трамп в ООН обвинил Китай в распространении коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных