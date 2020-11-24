Власти Москвы предупредили о росте тарифов на жилищные услуги

Позже будет принято решение об индексации тарифов на коммунальные услуги, которое вступит в силу не ранее 1 июля 2021 г. Совокупный рост платежа за жилищно-коммунальные услуги в следующем году будет ниже ожидаемого уровня инфляции, подчеркнули в столичном правительстве.