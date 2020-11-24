Власти Москвы предупредили о росте тарифов на жилищные услуги
Тарифы на жилищные услуги в Москве будут проиндексированы с 1 января 2021 г., сообщает пресс-служба правительства столицы.
«Цены, ставки и тарифы на жилищные услуги (наем жилого фонда, плата за содержание и ремонт) будут проиндексированы с 1 января 2021 года», — говорится в сообщении.
Ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда увеличится на 3,5%, за содержание жилого помещения – будет проиндексирована на 4,6%. Минимальный размер взноса на капремонт повысится на 3,5%.
Позже будет принято решение об индексации тарифов на коммунальные услуги, которое вступит в силу не ранее 1 июля 2021 г. Совокупный рост платежа за жилищно-коммунальные услуги в следующем году будет ниже ожидаемого уровня инфляции, подчеркнули в столичном правительстве.