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Власти Москвы предупредили о росте тарифов на жилищные услуги

Ведомости

Тарифы на жилищные услуги в Москве будут проиндексированы с 1 января 2021 г., сообщает пресс-служба правительства столицы.

«Цены, ставки и тарифы на жилищные услуги (наем жилого фонда, плата за содержание и ремонт) будут проиндексированы с 1 января 2021 года», — говорится в сообщении. 

Ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда увеличится на 3,5%, за содержание жилого помещения – будет проиндексирована на 4,6%. Минимальный размер взноса на капремонт повысится на 3,5%. 

Позже будет принято решение об индексации тарифов на коммунальные услуги, которое вступит в силу не ранее 1 июля 2021 г. Совокупный рост платежа за жилищно-коммунальные услуги в следующем году будет ниже ожидаемого уровня инфляции, подчеркнули в столичном правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных