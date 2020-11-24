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Жириновский спрогнозировал упразднение Пенсионного фонда России

Ведомости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что Пенсионный фонд России будет ликвидирован, а пенсии гражданам будут выплачиваться напрямую из бюджета, передает «РИА Новости».

«Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии (будут) платить напрямую гражданам, такая цифровизация, движение денег по стране», — цитирует агентство Жириновского.

Это заявление прокомментировали в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Секретарь организации Игорь Шанин заявил, что пенсии должны замещать не менее 40% зарплаты.

«Значит, это все опять треп и болтовня, которые надо прекращать и заниматься конкретными делами... Давайте хотя бы до 40% реального заработка доведем замещение, а потом уже будем думать о том, какие опять делать перестановки», — сказал он, подчеркнув, что нужно кардинально решать вопрос с низкими заработками у основной массы людей, которая является плательщиками в налоговую, страховую системы. По его словам, без роста зарплат не будет и роста пенсий.

Ранее в ноябре глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что действующая российская пенсионная система провалилась, и в стране необходимо вернуться к практике выплат напрямую из бюджета.

Ранее по теме: В Госдуме заявили о банкротстве пенсионной системы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных