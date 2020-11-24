Жириновский спрогнозировал упразднение Пенсионного фонда России

«Значит, это все опять треп и болтовня, которые надо прекращать и заниматься конкретными делами... Давайте хотя бы до 40% реального заработка доведем замещение, а потом уже будем думать о том, какие опять делать перестановки», — сказал он, подчеркнув, что нужно кардинально решать вопрос с низкими заработками у основной массы людей, которая является плательщиками в налоговую, страховую системы. По его словам, без роста зарплат не будет и роста пенсий.