Жириновский спрогнозировал упразднение Пенсионного фонда России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что Пенсионный фонд России будет ликвидирован, а пенсии гражданам будут выплачиваться напрямую из бюджета, передает «РИА Новости».
«Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии (будут) платить напрямую гражданам, такая цифровизация, движение денег по стране», — цитирует агентство Жириновского.
Это заявление прокомментировали в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Секретарь организации Игорь Шанин заявил, что пенсии должны замещать не менее 40% зарплаты.
«Значит, это все опять треп и болтовня, которые надо прекращать и заниматься конкретными делами... Давайте хотя бы до 40% реального заработка доведем замещение, а потом уже будем думать о том, какие опять делать перестановки», — сказал он, подчеркнув, что нужно кардинально решать вопрос с низкими заработками у основной массы людей, которая является плательщиками в налоговую, страховую системы. По его словам, без роста зарплат не будет и роста пенсий.
Ранее в ноябре глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что действующая российская пенсионная система провалилась, и в стране необходимо вернуться к практике выплат напрямую из бюджета.