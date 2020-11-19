В Госдуме заявили о банкротстве пенсионной системы

По его словам, эффект от повышения пенсионного возраста оказался минимальным, в то время как страховая пенсия едва превышает прожиточный минимум, а накопительная вообще оказалась мизерной. Миронов подчеркнул, что «косметические» попытки спасти действующую систему с помощью ужесточения правил досрочного выхода на пенсию, вывода «серой» занятости и отказом от индексации выплат работающим пенсионерам потерпят неудачу. «Действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот», — цитирует Миронова пресс-служба партии.