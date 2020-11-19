В Госдуме заявили о банкротстве пенсионной системы
По его словам, эффект от повышения пенсионного возраста оказался минимальным, в то время как страховая пенсия едва превышает прожиточный минимум, а накопительная вообще оказалась мизерной. Миронов подчеркнул, что «косметические» попытки спасти действующую систему с помощью ужесточения правил досрочного выхода на пенсию, вывода «серой» занятости и отказом от индексации выплат работающим пенсионерам потерпят неудачу. «Действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот», — цитирует Миронова пресс-служба партии.
Парламентарий утверждает, что пенсионная система «несправедлива» и «нуждается в масштабной ревизии», так как ее «чудовищная неэффективность несет колоссальные политические риски». «Поэтому необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же», — считает Миронов.
По его словам, это снизит все нецелевые расходы, включая содержание «раздутого» штата Пенсионного фонда России (ПФР), а также риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений. «Наконец, это даст пенсионерам хоть какие-то твердые гарантии», — заявил Миронов.
В конце октября глава Минфина Антон Силуанов в очередной раз высказался против индексации пенсий работающим пенсионерам. По его мнению, «справедливо» помогать исключительно неработающим пенсионерам. Он пояснил, что пенсия является компенсацией за утраченный заработок. Индексация пенсий неработающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.