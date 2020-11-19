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В Госдуме заявили о банкротстве пенсионной системы

Ведомости

Действующая российская пенсионная система провалилась, необходимо вернуться к практике выплат напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, эффект от повышения пенсионного возраста оказался минимальным, в то время как страховая пенсия едва превышает прожиточный минимум, а накопительная вообще оказалась мизерной. Миронов подчеркнул, что «косметические» попытки спасти действующую систему с помощью ужесточения правил досрочного выхода на пенсию, вывода «серой» занятости и отказом от индексации выплат работающим пенсионерам потерпят неудачу. «Действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот», — цитирует Миронова пресс-служба партии.

Парламентарий утверждает, что пенсионная система «несправедлива» и «нуждается в масштабной ревизии», так как ее «чудовищная неэффективность несет колоссальные политические риски». «Поэтому необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же», — считает Миронов.

По его словам, это снизит все нецелевые расходы, включая содержание «раздутого» штата Пенсионного фонда России (ПФР), а также риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений. «Наконец, это даст пенсионерам хоть какие-то твердые гарантии», — заявил Миронов.

В конце октября глава Минфина Антон Силуанов в очередной раз высказался против индексации пенсий работающим пенсионерам. По его мнению, «справедливо» помогать исключительно неработающим пенсионерам. Он пояснил, что пенсия является компенсацией за утраченный заработок. Индексация пенсий неработающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.

Ранее по теме: Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных