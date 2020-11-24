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Российский экспорт в сентябре вырос более чем на четверть

Ведомости

Объем экспорта российских товаров в сентябре составил почти $30,5 млрд, сообщает Росстат. Это на 28,7% больше, чем месяцем ранее, когда показатель был на уровне $23 млрд.

«Максимальный прирост экспортных поставок в денежном эквиваленте показали: машины, оборудование и транспортные средства (+56,8%), азотные минеральные удобрения (+33,8%), природный газ (+23,7%), калийные минеральные удобрения (+19,3%), металлы и изделия из них (+18,1%)» — отметили в пресс-службе ведомства.

Экспорт продуктов питания и сельскохозяйственного сырья увеличился по сравнению с августом на 4,8% — до $2,7 млрд, следует из данных Росстата. При этом продажа семян подсолнечника возросла в 17 раз, до 32,6 тыс. тонн, а ячменя — почти в два раза, до 779 тыс. тонн.

В Росстате пояснили, что подобный рост экспорта привел к увеличению сальдо внешней торговли в сентябре до $10,8 млрд. Это в 2,5 раза больше, чем в августе.  

При этом общий объем экспорта в январе-сентябре этого года снизился практически на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. — на 22,6%. Так, он составил $240,8 млрд.

Объем импорта в январе-сентябре 2020 г. составил $163,7 млрд, что на 6,9% меньше, чем в сопоставимый период прошлого года. Рост импорта в сентябре составил 2,3% относительно августа. Его объем Росстат оценил в $19,9 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных