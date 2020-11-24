Российский экспорт в сентябре вырос более чем на четверть

Экспорт продуктов питания и сельскохозяйственного сырья увеличился по сравнению с августом на 4,8% — до $2,7 млрд, следует из данных Росстата. При этом продажа семян подсолнечника возросла в 17 раз, до 32,6 тыс. тонн, а ячменя — почти в два раза, до 779 тыс. тонн.