Цена нефти Brent превысила $47 за баррель впервые с начала марта

16 ноября цена январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла более чем на 4% с момента открытия торгов — до $44,64 за баррель. Это произошло после того, как американская фармацевтическая компания Moderna по итогам испытаний оценила эффективность своей вакцины от коронавируса почти в 95%. Не менее высокий результат показал препарат от Pfizer и немецкой BioNTech — 90%. Вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность защиты от коронавируса в 70%.