Цена нефти Brent превысила $47 за баррель впервые с начала марта
Цена барреля нефти марки Brent превысила $47 впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE
Как сообщили опрошенные Reuters аналитики, рост цены нефти связан с оптимизмом на фоне новостей о высокой эффективности испытываемых вакцин от коронавируса, возможностью дальнейшего восстановления глобальной экономики и спроса на топливо. Еще одним фактором стало то, что действующий президент США Дональд Трамп разрешил своей администрации начать работу по передаче власти команде кандидата от Демократической партии Джо Байдена, предварительно победившего на выборах.
Кроме того, на сегодняшний вечер назначена публикация оценки запасов нефти в США Американским институтом нефти и Минэнерго страны, которые, по прогнозам, должны уменьшиться.
16 ноября цена январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла более чем на 4% с момента открытия торгов — до $44,64 за баррель. Это произошло после того, как американская фармацевтическая компания Moderna по итогам испытаний оценила эффективность своей вакцины от коронавируса почти в 95%. Не менее высокий результат показал препарат от Pfizer и немецкой BioNTech — 90%. Вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность защиты от коронавируса в 70%.