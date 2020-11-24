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Мишустин продлил выплаты медикам за помощь пациентам с коронавирусом

Ведомости

Сроки предоставления дополнительных выплат медикам, оказывающим помощь больным с коронавирусом, продлены до конца 2021 г. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, оно опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Производить ежемесячно с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года специальную социальную выплату», — говорится в документе.

Такие выплаты положены медикам, которые оказывают медицинскую помощь больным COVID-19, или контактируют с такими пациентами, также их получают врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, осуществляющий санитарно-эпидемические мероприятия.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении более 26 млрд руб. на специальные социальные выплаты медработникам, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом и контактируют с зараженными. Также Мишустин подписал постановление о начислении с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2021 г. специальных социальных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, за нормативную смену.

Поручение о введении стимулирующих выплат медикам за работу с пациентами с коронавирусом дал президент России Владимир Путин.

Ранее по теме: Правительство выделило более 26 млрд рублей на выплаты медикам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных