Мишустин продлил выплаты медикам за помощь пациентам с коронавирусом

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении более 26 млрд руб. на специальные социальные выплаты медработникам, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом и контактируют с зараженными. Также Мишустин подписал постановление о начислении с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2021 г. специальных социальных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, за нормативную смену.