Мишустин продлил выплаты медикам за помощь пациентам с коронавирусом
Сроки предоставления дополнительных выплат медикам, оказывающим помощь больным с коронавирусом, продлены до конца 2021 г. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, оно опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Производить ежемесячно с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года специальную социальную выплату», — говорится в документе.
Такие выплаты положены медикам, которые оказывают медицинскую помощь больным COVID-19, или контактируют с такими пациентами, также их получают врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, осуществляющий санитарно-эпидемические мероприятия.
Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении более 26 млрд руб. на специальные социальные выплаты медработникам, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом и контактируют с зараженными. Также Мишустин подписал постановление о начислении с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2021 г. специальных социальных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, за нормативную смену.
Поручение о введении стимулирующих выплат медикам за работу с пациентами с коронавирусом дал президент России Владимир Путин.