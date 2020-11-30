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Мишустин поручил разработать план реформирования институтов развития

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам представить графики реформирования институтов развития до 4 декабря, а вице-премьеру Дмитрию Григоренко утвердить их до 25 декабря, говорится на сайте правительства.

Также Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко обеспечить рассмотрение и утверждение таких «дорожных карт» на заседаниях рабочей группы. Срок выполнения поручения — 25 декабря 2020 г. 

Институты развития — один из инструментов государственной политики, «стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства», указывало Минэкономики в описании их деятельности. По данным министерства, в регионах создано около 200 таких организаций.

Ранее премьер-министр рассказал, что правительство планирует реформировать институты развития, «чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента». В частности, часть их функций распределят между ВЭБ.РФ и органами власти.

Мишустин отметил, что стратегически важные институты развития сохранятся в новой структуре, среди них «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и «Росавтодор», «Росагролизинг», Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», «ДОМ.РФ». Восемь институтов планируется ликвидировать, еще несколько — объединить между собой. 

Ранее по теме: Мишустин сообщил подробности реформы институтов развития

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных