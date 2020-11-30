Мишустин поручил разработать план реформирования институтов развития
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам представить графики реформирования институтов развития до 4 декабря, а вице-премьеру Дмитрию Григоренко утвердить их до 25 декабря, говорится на сайте правительства.
Также Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко обеспечить рассмотрение и утверждение таких «дорожных карт» на заседаниях рабочей группы. Срок выполнения поручения — 25 декабря 2020 г.
Институты развития — один из инструментов государственной политики, «стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства», указывало Минэкономики в описании их деятельности. По данным министерства, в регионах создано около 200 таких организаций.
Мишустин отметил, что стратегически важные институты развития сохранятся в новой структуре, среди них «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и «Росавтодор», «Росагролизинг», Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», «ДОМ.РФ». Восемь институтов планируется ликвидировать, еще несколько — объединить между собой.