Мишустин поручил разработать план реформирования институтов развития

Мишустин отметил, что стратегически важные институты развития сохранятся в новой структуре, среди них «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и «Росавтодор», «Росагролизинг», Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», «ДОМ.РФ». Восемь институтов планируется ликвидировать, еще несколько — объединить между собой.