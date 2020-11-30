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Путин призвал чиновников заботиться о доходах населения

Ведомости

Заботиться о доходах населения необходимо во всей стране, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, передает пресс-служба Кремля.

«Требуется ваше личное внимание здесь, так же, как и к доходам населения. Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания», — сказал Путин, обсуждая с Цыденовым вопрос объемов строительства в регионе.

По словам президента, забота о доходах населения – это многовекторный процесс, связанный с созданием новых рабочих мест за счет реализации инвестпроектов. «На это нужно обращать внимание, конечно», — отметил Путин.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что большинство граждан (60%) оценивают материальное положение своих семей как среднее. При этом доля тех, кто считает материальное положение своих семей хорошим, выросла по сравнению с августом на 1 процентный пункт — до 15%. Доля негативно оценивающих положение своих семей снизилась в сентябре на 2 процентных пункта — до 24%.

Ранее по теме: ВЦИОМ зафиксировал рост удовлетворенности россиян материальным положением

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных