Путин призвал чиновников заботиться о доходах населения
Заботиться о доходах населения необходимо во всей стране, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, передает пресс-служба Кремля.
«Требуется ваше личное внимание здесь, так же, как и к доходам населения. Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания», — сказал Путин, обсуждая с Цыденовым вопрос объемов строительства в регионе.
По словам президента, забота о доходах населения – это многовекторный процесс, связанный с созданием новых рабочих мест за счет реализации инвестпроектов. «На это нужно обращать внимание, конечно», — отметил Путин.
Ранее ВЦИОМ сообщил, что большинство граждан (60%) оценивают материальное положение своих семей как среднее. При этом доля тех, кто считает материальное положение своих семей хорошим, выросла по сравнению с августом на 1 процентный пункт — до 15%. Доля негативно оценивающих положение своих семей снизилась в сентябре на 2 процентных пункта — до 24%.