Путин призвал чиновников заботиться о доходах населения

«Требуется ваше личное внимание здесь, так же, как и к доходам населения. Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания», — сказал Путин, обсуждая с Цыденовым вопрос объемов строительства в регионе.