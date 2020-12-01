Доходы жителей 61 региона России увеличились после локдауна
Номинальные доходы россиян выросли в III квартале по сравнению с показателем II квартала, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
«В июле–сентябре 2020 года по сравнению апрелем-июнем номинальные среднедушевые доходы россиян выросли более чем в двух третях российских регионов — в 61 из 85», — пишет издание.
Существеннее всего номинальные доходы увеличились в Краснодарском крае — на 51,6% до 42,2 тыс. руб. в месяц, в Дагестане — на 30,6% до 29,3 тыс. руб., и Кабардино-Балкарии — на 25,3%, до 22,1 тыс. рублей. Другими лидерами стали Ставропольский край, Брянская и Ростовская области, Адыгея и Чечня.
Авторы исследования считают, что на динамику доходов повлияли повышенные коронавирусные пособия по безработице и выплаты семьям с детьми. При этом в сравнении год к году во II квартале 2020 г. реальные располагаемые доходы снизились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а в III квартале — на 4,8%.
Кроме того, во всех указанных регионах, кроме Краснодарского края, доходы не превысили среднероссийский уровень в 35 тыс. руб. Результат был достигнут в том числе и за счет низкой базы карантинного периода. После снятия части ограничений люди смогли вернуться на работу, бизнес увеличил выручку. Помимо этого эксперты сообщили о прямой взаимосвязи между благосостоянием населения и количеством безработных россиян на пособии, оно во время пандемии увеличилось до 12 130 рублей на человека.