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Доходы жителей 61 региона России увеличились после локдауна

Ведомости

Номинальные доходы россиян выросли в III квартале по сравнению с показателем II квартала, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«В июле–сентябре 2020 года по сравнению апрелем-июнем номинальные среднедушевые доходы россиян выросли более чем в двух третях российских регионов — в 61 из 85», — пишет издание.

Существеннее всего номинальные доходы увеличились в Краснодарском крае — на 51,6% до 42,2 тыс. руб. в месяц, в Дагестане — на 30,6% до 29,3 тыс. руб., и Кабардино-Балкарии — на 25,3%, до 22,1 тыс. рублей. Другими лидерами стали Ставропольский край, Брянская и Ростовская области, Адыгея и Чечня.

Авторы исследования считают, что на динамику доходов повлияли повышенные коронавирусные пособия по безработице и выплаты семьям с детьми. При этом в сравнении год к году во II квартале 2020 г. реальные располагаемые доходы снизились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а в III квартале — на 4,8%.

Кроме того, во всех указанных регионах, кроме Краснодарского края, доходы не превысили среднероссийский уровень в 35 тыс. руб. Результат был достигнут в том числе и за счет низкой базы карантинного периода. После снятия части ограничений люди смогли вернуться на работу, бизнес увеличил выручку. Помимо этого эксперты сообщили о прямой взаимосвязи между благосостоянием населения и количеством безработных россиян на пособии, оно во время пандемии увеличилось до 12 130 рублей на человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных