Доходы жителей 61 региона России увеличились после локдауна

Кроме того, во всех указанных регионах, кроме Краснодарского края, доходы не превысили среднероссийский уровень в 35 тыс. руб. Результат был достигнут в том числе и за счет низкой базы карантинного периода. После снятия части ограничений люди смогли вернуться на работу, бизнес увеличил выручку. Помимо этого эксперты сообщили о прямой взаимосвязи между благосостоянием населения и количеством безработных россиян на пособии, оно во время пандемии увеличилось до 12 130 рублей на человека.