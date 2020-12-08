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Экономика

Песков оценил прогноз о замедленном восстановлении экономики России

Ведомости

Падение российской экономики в следующем году будет не таким сильным, как в этом, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он отметил, что в 2020 г. это падение удалось минимизировать.

«Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом. Хотя и в этом, собственно говоря, удалось его минимизировать», — сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, Россия прошла пандемию лучше многих других стран, «с наименьшим негативным эффектом». Он отметил, что поддержку экономике оказали нынешний уровень государственного долга и запас финансовой прочности.

Таким образом Песков высказался о прогнозе, представленном «Национальным кредитным рейтингом» 7 декабря. В нем сказано, что Россия потратила на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса меньше средств, чем ведущие страны мира, и в следующие три года власти не будут значительно увеличивать объем направляемых на поддержку средств. 

«Фактический переход к бюджетной консолидации в 2021 году может привести к затянутому восстановлению национальной экономики с темпами роста ниже тех, которые прогнозируют сегодня экономические власти», — следует из комментария аналитиков.

По данным Минэкономразвития, ВВП России в 2020 г. снизится на 3,9%, а в 2021 и 2022 гг. годовой рост составит 3,3% и 3,4% в базовом сценарии соответственно. В ЦБ считают, что экономика страны в этом году упадет примерно на 4%, а в следующие два года вырастет на 3-4% и 2,5-3,5% соответственно. 

Ранее по теме: ЦБ улучшил прогноз сокращения ВВП России в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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