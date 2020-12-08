Песков оценил прогноз о замедленном восстановлении экономики России
Падение российской экономики в следующем году будет не таким сильным, как в этом, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он отметил, что в 2020 г. это падение удалось минимизировать.
«Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом. Хотя и в этом, собственно говоря, удалось его минимизировать», — сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС).
По словам Пескова, Россия прошла пандемию лучше многих других стран, «с наименьшим негативным эффектом». Он отметил, что поддержку экономике оказали нынешний уровень государственного долга и запас финансовой прочности.
Таким образом Песков высказался о прогнозе, представленном «Национальным кредитным рейтингом» 7 декабря. В нем сказано, что Россия потратила на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса меньше средств, чем ведущие страны мира, и в следующие три года власти не будут значительно увеличивать объем направляемых на поддержку средств.
«Фактический переход к бюджетной консолидации в 2021 году может привести к затянутому восстановлению национальной экономики с темпами роста ниже тех, которые прогнозируют сегодня экономические власти», — следует из комментария аналитиков.
По данным Минэкономразвития, ВВП России в 2020 г. снизится на 3,9%, а в 2021 и 2022 гг. годовой рост составит 3,3% и 3,4% в базовом сценарии соответственно. В ЦБ считают, что экономика страны в этом году упадет примерно на 4%, а в следующие два года вырастет на 3-4% и 2,5-3,5% соответственно.