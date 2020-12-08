Песков оценил прогноз о замедленном восстановлении экономики России

«Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом. Хотя и в этом, собственно говоря, удалось его минимизировать», — сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС).