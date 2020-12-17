Жириновский предложил регулировать цены на продукты с помощью арестов
Составление «списков на арест» является лучшим способом регулирования цен на продукты питания, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.
«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест. Сразу цены снизятся и порядок будет наведен», — говорится в сообщении. При этом депутат не уточнил, кого именно стоит арестовать.
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания начала обсуждаться после того, как на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин.
На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
По данным Генпрокуратуры, сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%.