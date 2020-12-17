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Жириновский предложил регулировать цены на продукты с помощью арестов

Ведомости

Составление «списков на арест» является лучшим способом регулирования цен на продукты питания, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале. 

«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест. Сразу цены снизятся и порядок будет наведен», — говорится в сообщении. При этом депутат не уточнил, кого именно стоит арестовать.

Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания начала обсуждаться после того, как на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин.

На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

По данным Генпрокуратуры, сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%.

Ранее по теме: Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных