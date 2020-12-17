Жириновский предложил регулировать цены на продукты с помощью арестов

На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.