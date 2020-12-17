Путин объяснил рост цен на продукты
Президент Владимир Путин объяснил, почему на некоторые продовольственные товары резко выросли цены.
«По поводу цен. Где-то цены растут объективно. Но там где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. Вот это, честно говоря, меня задело», — сказал Путин в рамках большой пресс-конференции.
Он отметил, что в этом году в России за последние 6 лет соберут рекордный урожай — около 131-134 млн т, при этом хлеб и макароны растут в цене. Он объяснил, что рост цен произошел не в связи с недостатком выращиваемых товаров, а в связи с подъемом уровня мировых цен.
«Начали внутренний цены подтаскивать к общемировым. Что совершенно недопустимо. Именно поэтому у нас такой разговор жесткий и был. Правительство отреагировало, — подчеркнул президент. — Главное, чтобы не перегнули палку, не пережали с административными мерами». По словам Путина, нужно было скорректировать «разные таможенные пошлины». Он отметил, что эти инструменты «широко известны».
После того как 9 декабря на совещании Путин призвал отреагировать на рост цен на базовые продукты питания, правительство разработало соответствующие меры, а Минсельхоз заключил с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания.