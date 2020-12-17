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Путин объяснил рост цен на продукты

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Президент Владимир Путин объяснил, почему на некоторые продовольственные товары резко выросли цены.

«По поводу цен. Где-то цены растут объективно. Но там где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. Вот это, честно говоря, меня задело», — сказал Путин в рамках большой пресс-конференции.

Он отметил, что в этом году в России за последние 6 лет соберут рекордный урожай — около 131-134 млн т, при этом хлеб и макароны растут в цене. Он объяснил, что рост цен произошел не в связи с недостатком выращиваемых товаров, а в связи с подъемом уровня мировых цен.

«Начали внутренний цены подтаскивать к общемировым. Что совершенно недопустимо. Именно поэтому у нас такой разговор жесткий и был. Правительство отреагировало, — подчеркнул президент. — Главное, чтобы не перегнули палку, не пережали с административными мерами». По словам Путина, нужно было скорректировать «разные таможенные пошлины». Он отметил, что эти инструменты «широко известны».

После того как 9 декабря на совещании Путин призвал отреагировать на рост цен на базовые продукты питания, правительство разработало соответствующие меры, а Минсельхоз заключил с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания.

Ранее по теме: Цены на сахар и подсолнечное масло должны снизиться в течение пяти дней

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных