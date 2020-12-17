Путин объяснил рост цен на продукты

Он отметил, что в этом году в России за последние 6 лет соберут рекордный урожай — около 131-134 млн т, при этом хлеб и макароны растут в цене. Он объяснил, что рост цен произошел не в связи с недостатком выращиваемых товаров, а в связи с подъемом уровня мировых цен.