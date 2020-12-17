Путин назвал условие для индексации пенсий работающим пенсионерам

«Условие простое — бюджетная обеспеченность. В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна», — ответил он на вопрос, при каких условиях может быть возвращена индексация пенсий работающим пенсионерам. «По направлению, по которому вы сказали, конечно, мы об этом думаем. Пенсионеры этого заслуживают, это точно», — добавил глава государства.