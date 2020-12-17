Путин назвал условие для индексации пенсий работающим пенсионерам
Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам зависит от бюджетной обеспеченности в России, власти думают над этим вопросом, заявил в ходе большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин.
«Условие простое — бюджетная обеспеченность. В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна», — ответил он на вопрос, при каких условиях может быть возвращена индексация пенсий работающим пенсионерам. «По направлению, по которому вы сказали, конечно, мы об этом думаем. Пенсионеры этого заслуживают, это точно», — добавил глава государства.
Индексация пенсий работающим пенсионерам России была отменена постановлением правительства в 2015 г. Нововведение было обусловлено отсутствием необходимых бюджетных средств.
На пресс-конференции Путин также отметил, что существуют отдельные категории пенсионеров, нуждающихся в дополнительной поддержке от государства. Кроме того, стране выгодно, чтобы вышедшие на пенсию россияне занимали те рабочие места, «на которые другие не очень-то и стремятся», добавил президент.
Путин напомнил, что в 2021 г. предусмотрена индексация пенсий неработающим пенсионерам на 6,3%. Это выше инфляции, которая ожидается на уровне 4-4,1%.