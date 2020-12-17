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Путин назвал условие для индексации пенсий работающим пенсионерам

Ведомости

Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам зависит от бюджетной обеспеченности в России, власти думают над этим вопросом, заявил в ходе большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин.

«Условие простое — бюджетная обеспеченность. В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна», — ответил он на вопрос, при каких условиях может быть возвращена индексация пенсий работающим пенсионерам. «По направлению, по которому вы сказали, конечно, мы об этом думаем. Пенсионеры этого заслуживают, это точно», — добавил глава государства.

Индексация пенсий работающим пенсионерам России была отменена постановлением правительства в 2015 г. Нововведение было обусловлено отсутствием необходимых бюджетных средств.

На пресс-конференции Путин также отметил, что существуют отдельные категории пенсионеров, нуждающихся в дополнительной поддержке от государства. Кроме того, стране выгодно, чтобы вышедшие на пенсию россияне занимали те рабочие места, «на которые другие не очень-то и стремятся», добавил президент.

Путин напомнил, что в 2021 г. предусмотрена индексация пенсий неработающим пенсионерам на 6,3%. Это выше инфляции, которая ожидается на уровне 4-4,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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