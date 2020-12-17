Bloomberg поставил Россию на второе место в рейтинге развивающихся экономик

Ранее эксперты, опрошенные Bloomberg, включили российский рубль в топ-3 наиболее перспективных валют мира в 2021 г. Они назвали вакцинацию от коронавируса и ее эффективность основным драйвером рынка и отметили, что будущий год может стать «переломным» для развивающихся стран на фоне восстановления экономик и появления аппетита к риску, а также продолжающегося ослабления доллара.