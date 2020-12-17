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Bloomberg поставил Россию на второе место в рейтинге развивающихся экономик

Ведомости

Россия является второй в рейтинге стран с развивающимися рынками, которые имеют наилучшие перспективы в 2021 г., следует из оценки Bloomberg. В список вошли 17 государств, на первом месте — Таиланд, на последнем — Китай.

«Таиланд возглавил список благодаря своим солидным резервам и высокому потенциалу притока портфельных инвестиций, в то время как Россия заняла второе место благодаря надежным внешним финансовым активам и хорошему бюджетному профилю, а также недооцененному рублю», — считают эксперты агентства. 

В целом Bloomberg оценивал страны по 11 экономическим и финансовым показателям. Среди них — рост ВВП, объем госдолга и валютных резервов, инвестиционная позиция.

По данным агентства, доля государственного долга России является самой низкой из всех 17 стран рейтинга — 14%. У лидера рейтинга, Таиланда, она составляет 41%. Bloomberg ожидает, что рост ВВП России в 2021 г. составит 3%. Больше всех экономика может вырасти в Индии — на 9%. 

Ранее эксперты, опрошенные Bloomberg, включили российский рубль в топ-3 наиболее перспективных валют мира в 2021 г. Они назвали вакцинацию от коронавируса и ее эффективность основным драйвером рынка и отметили, что будущий год может стать «переломным» для развивающихся стран на фоне восстановления экономик и появления аппетита к риску, а также продолжающегося ослабления доллара.

Ранее по теме: Инвесторы сочли рубль одной из самых перспективных валют 2021 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных