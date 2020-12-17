Bloomberg поставил Россию на второе место в рейтинге развивающихся экономик
Россия является второй в рейтинге стран с развивающимися рынками, которые имеют наилучшие перспективы в 2021 г., следует из оценки Bloomberg. В список вошли 17 государств, на первом месте — Таиланд, на последнем — Китай.
«Таиланд возглавил список благодаря своим солидным резервам и высокому потенциалу притока портфельных инвестиций, в то время как Россия заняла второе место благодаря надежным внешним финансовым активам и хорошему бюджетному профилю, а также недооцененному рублю», — считают эксперты агентства.
В целом Bloomberg оценивал страны по 11 экономическим и финансовым показателям. Среди них — рост ВВП, объем госдолга и валютных резервов, инвестиционная позиция.
По данным агентства, доля государственного долга России является самой низкой из всех 17 стран рейтинга — 14%. У лидера рейтинга, Таиланда, она составляет 41%. Bloomberg ожидает, что рост ВВП России в 2021 г. составит 3%. Больше всех экономика может вырасти в Индии — на 9%.
Ранее эксперты, опрошенные Bloomberg, включили российский рубль в топ-3 наиболее перспективных валют мира в 2021 г. Они назвали вакцинацию от коронавируса и ее эффективность основным драйвером рынка и отметили, что будущий год может стать «переломным» для развивающихся стран на фоне восстановления экономик и появления аппетита к риску, а также продолжающегося ослабления доллара.