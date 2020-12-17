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Граждане за два часа подали более 100 тыс. заявлений на новые детские выплаты

Ведомости

За первые два часа после опубликования указа президента России Владимира Путина о выплате 5 тыс. руб. семьям с детьми до 8 лет граждане подали через портал Госуслуг более 100 тыс. заявлений на получение данной поддержки, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«За первые два часа на новую выплату на детей до 8 лет, рожденных после 1 июля 2020 года, подано на Госуслугах более 100 тысяч заявлений», — сказано в сообщении ведомства.

Такие заявления могут подать не только люди, у которых после 1 июля этого года родился ребенок, но и граждане, кто ранее не оформили выплаты на детей до 3 лет или от 3 до 16 лет в рамках поддержки населения на фоне пандемии. Семьям, получившим эти средства, указанные 5 тыс. руб. поступят автоматически. Повторно подавать документы им нужно только в случае изменения счета. 

Единоразовые выплаты в 5 тыс. руб. предусмотрены на детей, рожденных с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года. Об этой мере, как о новогоднем подарке от государства, Путин объявил ранее сегодня в ходе большой пресс-конференции и спустя несколько часов подписал соответствующий указ.

По предварительной оценке Минфина, средства будут выплачены почти 15 млн детей. Общий объем поддержки оценивается в 73,5 млрд руб.

Ранее по теме: Путин подписал указ о выплате 5 тыс. рублей семьям с детьми до 8 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных