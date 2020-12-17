Граждане за два часа подали более 100 тыс. заявлений на новые детские выплаты
За первые два часа после опубликования указа президента России Владимира Путина о выплате 5 тыс. руб. семьям с детьми до 8 лет граждане подали через портал Госуслуг более 100 тыс. заявлений на получение данной поддержки, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
«За первые два часа на новую выплату на детей до 8 лет, рожденных после 1 июля 2020 года, подано на Госуслугах более 100 тысяч заявлений», — сказано в сообщении ведомства.
Такие заявления могут подать не только люди, у которых после 1 июля этого года родился ребенок, но и граждане, кто ранее не оформили выплаты на детей до 3 лет или от 3 до 16 лет в рамках поддержки населения на фоне пандемии. Семьям, получившим эти средства, указанные 5 тыс. руб. поступят автоматически. Повторно подавать документы им нужно только в случае изменения счета.
Единоразовые выплаты в 5 тыс. руб. предусмотрены на детей, рожденных с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года. Об этой мере, как о новогоднем подарке от государства, Путин объявил ранее сегодня в ходе большой пресс-конференции и спустя несколько часов подписал соответствующий указ.
По предварительной оценке Минфина, средства будут выплачены почти 15 млн детей. Общий объем поддержки оценивается в 73,5 млрд руб.