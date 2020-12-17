Граждане за два часа подали более 100 тыс. заявлений на новые детские выплаты

Такие заявления могут подать не только люди, у которых после 1 июля этого года родился ребенок, но и граждане, кто ранее не оформили выплаты на детей до 3 лет или от 3 до 16 лет в рамках поддержки населения на фоне пандемии. Семьям, получившим эти средства, указанные 5 тыс. руб. поступят автоматически. Повторно подавать документы им нужно только в случае изменения счета.