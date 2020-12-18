Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала декабря
Курс евро в ходе торгов превысил порог в 90 руб. впервые с 7 декабря, следует из данных Московской биржи. К 12:00 мск стоимость валюты составила 90,05 руб. Таким образом, она подорожала примерно на 0,8% с момента открытия торгов.
Ранее евро дешевел на торгах. 7 декабря он впервые с 17 сентября стал стоить дешевле 89 руб. Валюты постепенно падали в цене по отношению к рублю с 3 ноября — с момента завершения народного голосования на выборах в США.
Доллар сегодня также дорожает. Его стоимость достигла 73,46 руб. Он вырос почти на 0,9% с момента открытия торгов.
При этом нефть не падает в цене на торгах. Стоимость февральского фьючерса марки Brent на Лондонской бирже к 12:00 мск составила $51,44 за баррель, январского фьючерса WTI — более $48 за баррель.
Эксперты, опрошенные Bloomberg, ранее заявили, что ожидают ослабления доллара в 2021 г. и укрепления валют развивающихся стран. Они сочли рубль третим по перспективности после китайского юаня и мексиканского песо.