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Росстат сообщил о росте реальных зарплат в октябре на 0,5%

Ведомости

Реальные зарплаты в России в октябре 2020 г. выросли на 0,5% в годовом выражении и сократились на 0,2% по сравнению с сентябрем этого года. За январь — октябрь реальные зарплаты выросли на 2,4% в годовом выражении, сообщает Росстат.

По данным статистического ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре этого года составила 49 539 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 4,5%, за период с января по октябрь рост составил 5,6%.

Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что реальная зарплата в России вырастет к концу года на 1,5%. При этом падение реальных доходов населения составит около 3%, отметил президент. Он объяснил разницу в показателях падением доходов индивидуальных предпринимателей.

Ранее по теме: Путин спрогнозировал рост реальной зарплаты в России на 1,5% до конца года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных