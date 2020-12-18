Росстат сообщил о росте реальных зарплат в октябре на 0,5%
Реальные зарплаты в России в октябре 2020 г. выросли на 0,5% в годовом выражении и сократились на 0,2% по сравнению с сентябрем этого года. За январь — октябрь реальные зарплаты выросли на 2,4% в годовом выражении, сообщает Росстат.
По данным статистического ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре этого года составила 49 539 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 4,5%, за период с января по октябрь рост составил 5,6%.
Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что реальная зарплата в России вырастет к концу года на 1,5%. При этом падение реальных доходов населения составит около 3%, отметил президент. Он объяснил разницу в показателях падением доходов индивидуальных предпринимателей.