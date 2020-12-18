Росстат сообщил о росте реальных зарплат в октябре на 0,5%

Реальные зарплаты в России в октябре 2020 г. выросли на 0,5% в годовом выражении и сократились на 0,2% по сравнению с сентябрем этого года. За январь — октябрь реальные зарплаты выросли на 2,4% в годовом выражении, сообщает Росстат.