Путин спрогнозировал рост реальной зарплаты в России на 1,5% до конца года

«Реальная заработная плата, надеюсь, подрастет у нас до конца года на 1,5 %, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения», — сказал Путин, отметив, что это может быть не соответствует ощущениям граждан. Падение реальных доходов населения составит около 3%. Президент объяснил разницу в показателях падением доходов индивидуальных предпринимателей. Уровень безработицы в стране подрос с 4,7% до 6,3%.