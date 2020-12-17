Путин спрогнозировал рост реальной зарплаты в России на 1,5% до конца года
Реальная зарплата в России вырастет к концу года на 1,5 %, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
«Реальная заработная плата, надеюсь, подрастет у нас до конца года на 1,5 %, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения», — сказал Путин, отметив, что это может быть не соответствует ощущениям граждан. Падение реальных доходов населения составит около 3%. Президент объяснил разницу в показателях падением доходов индивидуальных предпринимателей. Уровень безработицы в стране подрос с 4,7% до 6,3%.
Как сообщал Росстат, по итогам девяти месяцев рост зарплат год к году составил 5,7% в номинальном выражении и 2,6% в реальном.
По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, номинальные доходы россиян выросли в III квартале по сравнению с показателем II квартала, сообщали «Известия». В исследовании компании говорилось, что в июле–сентябре 2020 года по сравнению апрелем-июнем номинальные среднедушевые доходы россиян выросли более чем в двух третях российских регионов — в 61 из 85.