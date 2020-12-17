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Путин спрогнозировал рост реальной зарплаты в России на 1,5% до конца года

Ведомости

Реальная зарплата в России вырастет к концу года на 1,5 %, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Реальная заработная плата, надеюсь, подрастет у нас до конца года на 1,5 %, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения», — сказал Путин, отметив, что это может быть не соответствует ощущениям граждан. Падение реальных доходов населения составит около 3%. Президент объяснил разницу в показателях падением доходов индивидуальных предпринимателей. Уровень безработицы в стране подрос с 4,7% до 6,3%.

Как сообщал Росстат, по итогам девяти месяцев рост зарплат год к году составил 5,7% в номинальном выражении и 2,6% в реальном.

По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, номинальные доходы россиян выросли в III квартале по сравнению с показателем II квартала, сообщали «Известия». В исследовании компании говорилось, что в июле–сентябре 2020 года по сравнению апрелем-июнем номинальные среднедушевые доходы россиян выросли более чем в двух третях российских регионов — в 61 из 85.

Ранее по теме: Зарплаты россиян выросли, а безработица в стране снизилась

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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