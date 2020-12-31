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Ростуризм оценил оборот туротрасли в 40% от объемов 2019 года

Ведомости

Общий оборот туристической отрасли России за 2020 г. составит 1,6 трлн руб. или 40% от оборота 2019 г., заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире радиостанции «Эхо Москвы». 

«По итогам года мы ожидаем, что оборот отрасли составит 1,6 трлн руб., то есть на 40% он восстановится, а падение оставит 60%», — сказала Догузова. По ее словам, это «очень хороший результат для кризиса такого масштаба». 

«Мы оборот всей отрасли удержали и восстанавливали исключительно за счёт внутреннего туризма», — объяснила глава Ростуризма итоговую величину оборота отрасли. Она отметила, что падение по внутреннему туризму по итогам года составит не более 35-40%.

Ранее в Ростуризме оценили убытки туротрасли по итогам года в 2,1 трлн руб. При этом в ведомстве отметили, что Россия вошла в тройку лидеров среди стран «большой двадцатки» по темпам восстановления оборота внутреннего туризма, уступив только Италии и Франции.

 По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), потери мировой туристической отрасли за десять месяцев 2020 г. составили $935 млрд. По итогам года число международных путешествий сократится на 70-75%, а потери отрасли составят около $1,1 трлн. Это, как отмечают в организации, может привести к экономическим потерям в размере $2 трлн в мировом ВВП.

Ранее по теме: Ростуризм разработал нацпроект по развитию туризма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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