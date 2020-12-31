Ростуризм оценил оборот туротрасли в 40% от объемов 2019 года

По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), потери мировой туристической отрасли за десять месяцев 2020 г. составили $935 млрд. По итогам года число международных путешествий сократится на 70-75%, а потери отрасли составят около $1,1 трлн. Это, как отмечают в организации, может привести к экономическим потерям в размере $2 трлн в мировом ВВП.