Ростуризм оценил оборот туротрасли в 40% от объемов 2019 года
Общий оборот туристической отрасли России за 2020 г. составит 1,6 трлн руб. или 40% от оборота 2019 г., заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«По итогам года мы ожидаем, что оборот отрасли составит 1,6 трлн руб., то есть на 40% он восстановится, а падение оставит 60%», — сказала Догузова. По ее словам, это «очень хороший результат для кризиса такого масштаба».
«Мы оборот всей отрасли удержали и восстанавливали исключительно за счёт внутреннего туризма», — объяснила глава Ростуризма итоговую величину оборота отрасли. Она отметила, что падение по внутреннему туризму по итогам года составит не более 35-40%.
Ранее в Ростуризме оценили убытки туротрасли по итогам года в 2,1 трлн руб. При этом в ведомстве отметили, что Россия вошла в тройку лидеров среди стран «большой двадцатки» по темпам восстановления оборота внутреннего туризма, уступив только Италии и Франции.
По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), потери мировой туристической отрасли за десять месяцев 2020 г. составили $935 млрд. По итогам года число международных путешествий сократится на 70-75%, а потери отрасли составят около $1,1 трлн. Это, как отмечают в организации, может привести к экономическим потерям в размере $2 трлн в мировом ВВП.