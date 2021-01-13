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Минфин возобновит покупку валюты впервые с марта прошлого года

Ведомости

Минфин впервые с марта 2020 г. начнёт закупать валюту по бюджетному правилу, сообщили в министерстве. Всего за период с 15 января по 4 февраля Минфин закупит на 106,3 млрд руб., что соответствует закупке валюты на 7,1 млрд руб. в день.

«Операции будут проводиться в период с 15 января 2021 г. по 4 февраля 2021 г., соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 7,1 млрд руб.», — говорится в сообщении министерства.

Последний раз Минфин закупал валюту в марте 2020 г. на 133,3 млрд руб. Закупать валюту Минфин начал в феврале 2017 г., чтобы снизить зависимость рубля от  колебания цен на нефть. Его агентом на бирже выступает Центробанк.

Минфин по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в ФНБ. Как отмечается в сообщении министерства, в январе 2021 г. ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на 75,3 млрд руб., а в декабре 2020 г. дополнительные нефтегазовые доходы бюджета составили 32,7 млрд руб. Это означает, что цена на нефть была выше средней цены, которая заложена в бюджете.

12 января стоимость мартовского фьючерса марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $56 за баррель. Это произошло впервые с февраля прошлого года. Растет и цена WTI. Сегодня ее февральский фьючерс подорожал выше $53 за баррель. Это также рекордный показатель с февраля 2020 г. Таким образом, цены на нефть фактически вернулись к уровню, который наблюдался до пандемии коронавирусной инфекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных