Минфин возобновит покупку валюты впервые с марта прошлого года

Минфин по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в ФНБ. Как отмечается в сообщении министерства, в январе 2021 г. ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на 75,3 млрд руб., а в декабре 2020 г. дополнительные нефтегазовые доходы бюджета составили 32,7 млрд руб. Это означает, что цена на нефть была выше средней цены, которая заложена в бюджете.