Минфин возобновит покупку валюты впервые с марта прошлого года
Минфин впервые с марта 2020 г. начнёт закупать валюту по бюджетному правилу, сообщили в министерстве. Всего за период с 15 января по 4 февраля Минфин закупит на 106,3 млрд руб., что соответствует закупке валюты на 7,1 млрд руб. в день.
«Операции будут проводиться в период с 15 января 2021 г. по 4 февраля 2021 г., соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 7,1 млрд руб.», — говорится в сообщении министерства.
Последний раз Минфин закупал валюту в марте 2020 г. на 133,3 млрд руб. Закупать валюту Минфин начал в феврале 2017 г., чтобы снизить зависимость рубля от колебания цен на нефть. Его агентом на бирже выступает Центробанк.
Минфин по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в ФНБ. Как отмечается в сообщении министерства, в январе 2021 г. ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на 75,3 млрд руб., а в декабре 2020 г. дополнительные нефтегазовые доходы бюджета составили 32,7 млрд руб. Это означает, что цена на нефть была выше средней цены, которая заложена в бюджете.
12 января стоимость мартовского фьючерса марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $56 за баррель. Это произошло впервые с февраля прошлого года. Растет и цена WTI. Сегодня ее февральский фьючерс подорожал выше $53 за баррель. Это также рекордный показатель с февраля 2020 г. Таким образом, цены на нефть фактически вернулись к уровню, который наблюдался до пандемии коронавирусной инфекции.