Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Закупать валюту Минфин начал в феврале 2017 г., чтобы снизить зависимость рубля от колебания цен на нефть. Его агентом на бирже выступает Центробанк. «Сумма покупки рассчитывается согласно методике, зафиксированной в бюджетном правиле, на основе расчета поступления дополнительных нефтегазовых доходов», – напоминает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук.
Реальный объем нефтегазовых доходов оказался ниже прогнозируемого на 38,9 млрд, говорится в сообщении. Нефть сильно подешевела, поэтому Минфин приобретет валюты меньше, чем в предыдущем периоде, добавил Романчук. Ведомство поступает чисто по-бухгалтерски, в этом нет элемента творчества.
Рубль отреагировал на заявление Минфина небольшим ростом. В 13.30 доллар подешевел на 47 коп. до 65,5 руб., евро – на 64 коп. до 73,1 руб.
Сокращение связано с сильным падением цен на нефть в последний месяц, соглашается главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: дополнительные нефтегазовые доходы снизились. С момента появления этой новости рубль отыграл 40 коп. Однако дальнейшее поведение рубля будет зависеть от глобальных процессов: распространения короновируса, американского фондового рынка, аппетита инвесторов к риску.
ЦБ однажды приостановил покупки валюты на бирже для Минфина во время обострения ситуации на рынке. В августе 2018 г. Минфин стал приобретать валюту напрямую у ЦБ – без совершения эквивалентных сделок на рынке. По идее регулятора в итоге на рынок поступила дополнительная валюта, что позволило нивелировать отток капитала и стабилизировать курс рубля. ЦБ вернулся на валютный рынок с покупками валюты для Минфина в январе 2019 г.