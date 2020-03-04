Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года

ЦБ однажды приостановил покупки валюты на бирже для Минфина во время обострения ситуации на рынке. В августе 2018 г. Минфин стал приобретать валюту напрямую у ЦБ – без совершения эквивалентных сделок на рынке. По идее регулятора в итоге на рынок поступила дополнительная валюта, что позволило нивелировать отток капитала и стабилизировать курс рубля. ЦБ вернулся на валютный рынок с покупками валюты для Минфина в январе 2019 г.