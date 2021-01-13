На Украине вернут госрегулирование цен на газ
Государственное регулирование цен на газ будет введено на Украине на время карантина по кронавирусу, сообщила пресс-служба президента страны Владимира Зеленского со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
«Сегодня на совещании под руководством президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ», – сказал Шмыгаль. Эта мера позволит снизить стоимость газа для потребителей более чем на 30%, отметил он.
Зеленский подчеркнул, что «рыночные цены сегодня слишком велики, особенно если учитывать пандемию». «Эти изменения – не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки – это идеология только карантинных мероприятий», – заверил президент.
Правительство Украины отказалось от социальной цены на газ в 2016 году, установив единую рыночную цену на газ для населения. Тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман говорил, что «это будет последнее изменение цены на газ вообще для нашего государства». Повышение тарифов на газ для всех категорий потребителей зафиксировано в меморандуме с МВФ, подписанном Украиной в начале 2015 г.