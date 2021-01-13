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На Украине вернут госрегулирование цен на газ

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Государственное регулирование цен на газ будет введено на Украине на время карантина по кронавирусу, сообщила пресс-служба президента страны Владимира Зеленского со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«Сегодня на совещании под руководством президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ», – сказал Шмыгаль. Эта мера позволит снизить стоимость газа для потребителей более чем на 30%, отметил он.

Зеленский подчеркнул, что «рыночные цены сегодня слишком велики, особенно если учитывать пандемию». «Эти изменения – не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки – это идеология только карантинных мероприятий», – заверил президент.

Правительство Украины отказалось от социальной цены на газ в 2016 году, установив единую рыночную цену на газ для населения. Тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман говорил, что «это будет последнее изменение цены на газ вообще для нашего государства». Повышение тарифов на газ для всех категорий потребителей зафиксировано в меморандуме с МВФ, подписанном Украиной в начале 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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