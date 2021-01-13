На Украине вернут госрегулирование цен на газ

Правительство Украины отказалось от социальной цены на газ в 2016 году, установив единую рыночную цену на газ для населения. Тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман говорил, что «это будет последнее изменение цены на газ вообще для нашего государства». Повышение тарифов на газ для всех категорий потребителей зафиксировано в меморандуме с МВФ, подписанном Украиной в начале 2015 г.