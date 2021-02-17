Секретный экспорт из России снизился на 16%

Крупнейшими импортерами российского оружия в 2020 г. остались Алжир, Китай, Индия и Египет. Гонконг и Эстония в 2020 г. нарастили импорт российского оружия и/или авиатехники. В 2020 г. объем экспорта в Гонконг составил $570 млн, в 2019 г. — менее $1 млн; экспорт с Эстонией вырос с $31 млн в 2019 г. до $377 млн в 2020 г.