Секретный экспорт из России снизился на 16%
Объем экспорта из России под таможенным кодом SSSS, в который входит вооружение, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, сократился в 2020 г. на 15,6%, до $11,48 млрд, сообщил РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. В 2019 г. экспорт под таким кодом составил $13,6 млрд.
По данным ФТС, экспорт оружия и боеприпасов в январе-сентябре 2020 г. снизился в 2,4 раза в годовом выражении, до $1,32 млрд. Экспорт гражданских и военных летательных аппаратов вырос на 35% и составил $3,83 млрд. В четвертом квартале года Россия экспортировала оружие и авиатехнику еще на $4,21 млрд — поставки значительно ускорились по сравнению с предыдущими девятью месяцами.
Крупнейшими импортерами российского оружия в 2020 г. остались Алжир, Китай, Индия и Египет. Гонконг и Эстония в 2020 г. нарастили импорт российского оружия и/или авиатехники. В 2020 г. объем экспорта в Гонконг составил $570 млн, в 2019 г. — менее $1 млн; экспорт с Эстонией вырос с $31 млн в 2019 г. до $377 млн в 2020 г.
Крупнейшими источниками SSSS-импорта в Россию по данным за 2020 г. являются США ($4,04 млрд), Франция ($2,07 млрд) и Германия ($0,85 млрд), показывают данные ФТС.