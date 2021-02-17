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Секретный экспорт из России снизился на 16%

Ведомости

Объем экспорта из России под таможенным кодом SSSS, в который входит вооружение, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, сократился в 2020 г. на 15,6%, до $11,48 млрд, сообщил РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. В 2019 г. экспорт под таким кодом составил $13,6 млрд. 

По данным ФТС, экспорт оружия и боеприпасов в январе-сентябре 2020 г. снизился в 2,4 раза в годовом выражении, до $1,32 млрд. Экспорт гражданских и военных летательных аппаратов вырос на 35% и составил $3,83 млрд. В четвертом квартале года Россия экспортировала оружие и авиатехнику еще на $4,21 млрд — поставки значительно ускорились по сравнению с предыдущими девятью месяцами.

Крупнейшими импортерами российского оружия в 2020 г. остались Алжир, Китай, Индия и Египет. Гонконг и Эстония в 2020 г. нарастили импорт российского оружия и/или авиатехники. В 2020 г. объем экспорта в Гонконг составил $570 млн, в 2019 г. — менее $1 млн; экспорт с Эстонией вырос с $31 млн в 2019 г. до $377 млн в 2020 г. 

Крупнейшими источниками SSSS-импорта в Россию по данным за 2020 г. являются США ($4,04 млрд), Франция ($2,07 млрд) и Германия ($0,85 млрд), показывают данные ФТС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных